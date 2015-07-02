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Dünya

Mısır: IŞİD'e karşı operasyonları sürdüreceğiz

Mısır ordusunun hava saldırıları sabahın erken saatlerine kadar sürdü

02 Temmuz 2015 15:15

Mısır ordusundan yapılan açıklamada askeri operasyonların, "bölgenin tüm teröristlerden temizleninceye kadar süreceği" aktarıldı. 

Mısır ordusu, IŞİD militanlarının Şeyh Züveyd ve Refah'taki askeri kontrol noktalarına eş zamanlı düzenlediği saldırılarda 17 askerin öldüğünü söyledi. Ordunun hava saldırıları Perşembe sabah erken saatlere kadar sürdü. Açıklamada ordunun '100 terörist unsuru öldürdüğü' belirtildi.

Yerel kaynaklara göre dünkü saldırıda ölen askerlerin sayısı daha yüksek. Militanlar Çarşamba sabahı erken saatlerinde askeri kontrol noktalarına havan topu mermileri ve roketatarlarla saldırmıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, birbirine yakın iki kontrol noktasının tamamen tahrip edildiği bildiriliyor. Çarşamba akşamı ordu tarafından yapılan açıklamada durumun yüzde 100 kontrol altına alındığı ve militanların Şeyh Züveyd'den çekildiği belirtilmişti.

Son iki yıldır Sina Yarımadası'nın kuzey bölgelerinde radikal İslamcı örgütlerin şiddet eylemlerinde artış yaşanıyordu.

Mısır ordusu, yollara kontrol noktaları kurmuş ve asker sayısını da artırmıştı.

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