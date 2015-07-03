IŞİD Mısır'a yerleşti



Mısır Ordusu'nu hedef alan saldırılar, eski devlet başkanı Muhammed Mursi'nin bundan iki yıl önce askerler tarafından iktidardan uzaklaştırılmasından sonra başladı.

Saldırılarda şimdiye kadar yüzlerce asker ve polis hayatını kaybetti. IŞİD, Mısır'da düzenlediği son koordineli saldırılarda bir dizi karakolu hedef aldı. İsrail ve Gazze Şeridi sınırındaki Şeyh Zuveyd'i ele geçirdi.

IŞİD'le mücadeleyi zorlaştıran koşullar

Mısır Ordusu saldırılara sertlikle karşılık verileceğini duyurmasına karşın coğrafi koşullar, aşiretlerin konumu ve bölgedeki gelişmeler IŞİD'le mücadeleyi zorlaştırıyor.

Sina Yarımadası'ndaki dağların yüksekliği yer yer 2 bin 600 metreyi aşıyor. Yarımadanın kuzey ve merkezinde yaşayan aşiretler bölgedeki yoksulluktan Kahire yönetimini sorumlu tutuyor ve artan turizm gelirinden pay alamadıkları için kendilerine ayrımcılık yapıldığına inanıyorlar.

Suriye'den geri dönen cihatçılar

IŞİD'in Sina Yarımadası'nda gelişmesinde etkili olan bir başka faktör ise Suriye ve Irak'ta savaştıktan sonra ülkelerine geri dönen cihatçılar…

Fransız uzman Mathieu Guidere, Mısır'daki IŞİD'in bundan bir yıl önce bin dolayında militana sahipken günümüzde bu rakamın 2 bin 500'e tırmandığını ve militanların büyük kısmını Mısırlıların oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Uzman Guidere, Sina Yarımadası'nda görev yapan Mısır askerlerini "sayıca yetersiz ve eğitimsiz" olarak tanımlıyor. Uzman buna karşılık IŞİD'i "en iyi şekilde organize olmuş ve eğitim görmüş İslamcı gerilla" sözleriyle niteliyor.

'Olağanüstü hâl cihatçılara değil sivillere zarar verdi'

Amerikan Güvenlik Projesi (American Security Project) isimli düşünce kuruluşunun uzmanı Zack Gold, Sina Yarımadası'nda ekim ayında düzenlenen saldırıların ardından bölgede ilan edilen olağanüstü hâlin cihatçılara değil sivil halka zarar verdiğine işaret ediyor. Gold, bin dolayında ailenin evlerinin askerler tarafından yıkıldığına dikkat çekiyor.

New York merkezli "The Century Foundation" isimli araştırma merkezinin uzmanlarından Michael Wahid Hanna IŞİD militanlarının silah ve cephane ikmalinin Süveyş ve Akabe körfezleri üzerinden yapıldığını belirtiyor. Uzmana göre örgüt silahlarını Sudan, Çad ve Nijer'deki kara borsadan temin ediyor.