Kâğıt krizi: Milli Gazete sayfa sayısını azaltıyor

Türk Lirası’ndaki önlenemez değer kaybı, ithalata bağımlı olan kâğıt sektörünü etkilemeye devam ediyor. Birçok gazete bu yüzden zam yapma yoluna giderken, Milli Gazete çözümü sayfa sayısını azaltmakta buldu. Gazete bundan sonra 16 sayfa olarak çıkacak.

Sözcü, Cumhuriyet ve BirGün gazetesinden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP'yi kuran çekirdek kadronun içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin yayın organı Milli Gazete de kâğıt sektöründe yaşanan krizden etkilendi.

Gazetenin konu hakkındaki duyurusu şöyle:

Dövizdeki yükseliş özellikle ithalata bağımlı olan kâğıt sektöründe adeta tsunamiye neden oldu. Artan kağıt fiyatları nedeniyle basın yayın dünyası yayıncılık tarihinin en büyük krizlerinden birisini yaşıyor. Gazeteler, karaborsaya düşen kâğıdı bile temin etmekte zorlanıyor.

Hem ulusal hem de yerel gazeteler yayın hayatına devam edebilmenin yollarını arıyor. Kimi gazeteler yayın hayatına son verdi, kimisi de süreli olarak kesintiye gitmek zorunda kaldı. Çoğu gazete sayfa sayısını azalttı. Bazıları da “ek” ve “ilave”lerini iptal etti. Birçok gazete de satış fiyatına büyük oranlarda zam yapmaya mecbur kaldı. Basın yayın sektörü her bakımdan komaya girmiş durumda. Üstelik kimse bu sürecin nereye evrileceğini, nerede son bulacağını da bilmiyor. Bilinen bir gerçek varsa, o da sektörün yaşadığı krizin uzun süreli ve sancılı olacağı.

Böyle bir süreçte biz de okuyucularımızın hoşgörüsüne sığınarak gazetemizi “16” sayfaya düşürmek zorunda kalıyoruz. Bu süreci birlik ve dayanışma içinde aşacağımızdan eminiz…

“Hak Geldi Batıl Zail Oldu” şiarından zerre taviz vermeyen, her şart ve zeminde yayın ilkelerinden sapmayan gazetemize olan desteğiniz için teşekkür ederiz.