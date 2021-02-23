Kaftancıoğlu: Tüm muhalif kadınlara her türlü hakaret, saldırı serbest; AKP'li siyasetçi olunca ise tutuklanma

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında yapılan hakaret içeren paylaşım gerekçesiyle tutuklanan avukatla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Kaftancıoğlu, "Bana ve tüm muhalif kadınlara her türlü hakaret, tehdit cinsiyetçi saldırı serbest, hatta takipsizlik sebebi; söz konusu AKP’li bir siyasetçi olunca ise tutuklanma sebebi.." dedi.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bana ve tüm muhalif kadınlara her türlü hakaret, tehdit cinsiyetçi saldırı serbest, hatta takipsizlik sebebi; söz konusu AKP’li bir siyasetçi olunca ise tutuklanma sebebi... Kişiye özel yargıda bugün..."Halkın vicdan terazisi gün gelince hepinizi tartacak! "

Kaftancıoğlu, Özlem Zengin'e yönelik çirkin ifadelere tepki göstermişti

Kaftancıoğlu, soruşturma başlatıldıktan sonra ilk açıklamasında “Öznesi kim olursa olsun nereden gelirse gelsin kadınlara cinsiyetçi saldırılar karşısında amasız, fakatsız tutum sergilemek marifet değil sorumluluktur. Özlem Zengin’'in kadına karşı cinsiyetçi ve kadını değersizleştiren ifadeleri de kendisine yapılan cinsiyetçi saldırı da kabul edilemez” demişti.

Ne olmuştu?

"Çıplak arama" ile ilgili iddialarını reddeden ve bunu iddia eden kadınlara "onursuz" diyen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başka bir açıklamasında "Bu insanlar artık talimatla bebek sahibi oluyorlar, bebekli kadınlar cezaevinde var' demek için" ifadelerini kullanarak tepki toplamıştı. Twitter'da bir kişi Zengin'in açıklamasını alıntılamış ve kullandığı ifadeler nedeniyle 'hakaret ettiği' gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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