Kaftancıoğlu, Sabah'ın haberine tepki gösterdi; doğrusu bu diyerek ifadesini paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tarafından fotoğraflanmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından "Yine gidecektir" şeklinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle 'Suç işlemeye tahrik' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlamalarından hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hâkim karşısına çıktı. Gazetecilerin davaya alınmadığını hatırlatan Kaftancıoğlu duruşma haberinde Sabah gazetesinin ifadelerini çarpıttığını belirtti.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sabah gazetesinin haberindeki "Canan Kaftancıoğlu mahkemede topu yine CHP'ye attı! "Ben talimat vermedim" paylaşımını alıntılayarak, "Doğrusu: Avukatlar hariç, basın dahil kimsenin alınmadığı duruşma salonunda söylediğim: “Beyefendinin:) evinin fotoğrafının çekilmesi konusunda hiçbir talimatım olmamıştır, Usulsüzlükleri ortaya çıkarmak siyasetin görevidir ve CHP’li yöneticiler de görevini yapmaya devam edecektir” ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Fahrettin Altun'un açtığı davada Canan Kaftancıoğlu hâkim karşısına çıktı