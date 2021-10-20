Fahrettin Altun'un açtığı davada Canan Kaftancıoğlu hâkim karşısına çıktı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tarafından fotoğraflanmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından "Yine gidecektir" şeklinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle 'Suç işlemeye tahrik' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlamalarından hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme, Suat Özçağdaş'ın tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Canan Kaftancıoğlu ve avukatları katıldı. Duruşmada Fahrettin Altun'u temsilen avukatı Cafer Tanrıkulu yer aldı. Canan Kaftancıoğlu savunmasında soruşturma aşamasında verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek, "Benim CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a müştekinin özel mülkünün fotoğraflarının çekilmesi ve kendisine aktarılması hususunda herhangi bir talimatım yoktur. İlçe başkanının bana gönderdiği fotoğraflar yoktur. Benim de böyle bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşımım yoktur. Belirtilen yazı Sabah Gazetesi'nin yazısıdır, gazetenin yazılarının üzerine biz eleştiri olarak yazdık. Ben suçlamayı kabul etmiyorum, beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.



Sanık avukatı Fikret İlkez, müvekkilinin savunmasına katıldığını, Sabah Gazetesi ile ilgili bir tweet atıldığını ve soruşturmanın eksik kaldığını öne sürdü. Avukat İlkez, müvekkilinin beraat etmesini talep etti.



Duruşma savcısı, iddianamede sanık hakkında düzenlenen suçlardan birinin 'Suç işlemeye tahrik' olarak vasıflandırıldığını ve Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Suat Özçağdaş hakkında dava görüldüğünü belirterek Suat Özçağdaş'ın bu davada tanık olarak dinlenmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Suat Özçağdaş'ın tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.