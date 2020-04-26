Kaftancıoğlu’ndan "CHP’nin İstanbul İl Başkanı bu filmin yapımcısı mı?" sorusuna yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun limon alımına ilişkin kurgu haber yapılmasıyla ilgili “CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?” diyen AKP Mersin İl Başkanı Cesim Ercik'e "Anlaşılan teşkilatınız sizi dinlemek yerine başka parti il başkanlarından talimat alıyor" dedi.

'İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Mersin’deki yandaş CHP’lilerden limon satın aldığına' ilişkin kurgu haber yapılmasıyla ilgili AKP'den videonun “kumpas” olduğunu öne süren bir iddia geldi. Mersin AKP İl Başkanı Cesim Ercik “CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?” diye sordu. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ise “Anlaşılan teşkilatınız sizi dinlemek yerine başka parti il başkanlarından talimat alıyor” dedi.

Kaftancıoğlu, olayın kendisinin kumpası olduğunu iddia eden Mersin AKP İl Başkanı Cesim Ercik’e sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

"İstanbul örgütümüzde sözünü dinleten bir il başkanı olduğumu biliyordum ama Mersin AKP örgütüne talimatla video çektirebilecek derece etkin olduğumdan haberdar değildim açıkçası. Anlaşılan teşkilatınız sizi dinlemek yerine başka parti il başkanlarından talimat alıyor:) Hahaha."