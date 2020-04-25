İmamoğlu'nu hedef alan kurgu haberi çeken Dölek: Mizah olsun diye çektik

Hodri meydan diyorum, gelsinler göstersinler Erdemli'den hangi üreticiden limon aldıklarını. 3-5 CHP'li gelip, fiyat araştırması yapmış. Fiyat yüksek olunca da Tarsus'tan almışlar.

Buradan söylüyorum, kimse çiftçinin üzerinden siyaset yapmasın. Video olayına gelince, biz mizah olsun diye böyle bir video çektik. Bu da bir şekilde dışarıya sızmış. İmamoğlu ve CHP'lilere sesleniyorum, Erdemli'den hangi çiftçiden limon aldığınızı ispat edin, ben bu mesleği bırakacağım.

CHP'lilerin videodan sonra açıklamaları da beni linç etme girişimidir."

"Suç duyurusunda bulunduk"

AKP Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, konu ile ilgili yazılı açılama yaptı. Ercik, sosyal medyada dolaşan ve Erdemli ilçesinde çekildiği iddia edilen bir videonun mesnetsiz bir şekilde partilerine yönelik bir antipropaganda aracı olarak kullanıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Söz konusu video ve bu videodaki şahıslar ile ilgili olarak AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak bu videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmuştur.

"Videoda yer alan bazı şahısların partimize yakın paylaşımlarının olması eylemlerinin sorumluluğunu partimize yüklemez ve her yaptıklarının partimizi bağlayacağı anlamına gelmez"

"Ortada bir kumpas varsa bu kumpas en çok partimizi hedef almaktadır"

Ropörtajdan önce röportajın kamera arkası görüntülerinin CHP’nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulduğunu ileri süren Ercik şu ifadeleri kullandı:

Videodan ve videodaki şahısların paylaşımlarından yola çıkılarak partimizin suçlanması da asla kabul edilemez. Kaldı ki dünyada belki de ilk kez bir filmin kamera arkası filmin kendinden önce yayımlanmasıdır.

Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP’nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. Ve CHP’nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır.

Haliyle akıllara gelen ilk soru şudur: CHP’nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır? Ortada bir kumpas varsa bu kumpas en çok partimizi hedef almaktadır. Bu video üzerinden partimize yapılan saldırılar da bunun apaçık kanıtıdır. Partimiz adalete sonuna kadar güvenmektedir. Ve söz konusu video ile ilgili de hukuki olarak tüm girişimler yapılmıştır.