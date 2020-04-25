İmamoğlu'nu hedef alan kurgu haberin 'oyuncuları'nın kim olduğu ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mersinli üreticilerden 100 ton limon alındığını duyurmasının ardından, Mahmut Dölek adlı kameramanın yaptığı kurgu haber eleştirilere neden oldu. Haber görüntüsünde yalan ifade veren kişinin de kim olduğu öğrenildi. Üretici rolündeki kişinin bir mobilya mağazasında müdürlük yapan ve 2014’te AKP ilçe yönetiminde görev alan Ömer Tuncel olduğu ifade edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin limon üreticilerini mağdur etmemek adına diğer büyükşehir belediyelerine yaptığı çağrıya karşılık veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 100 ton limon aldı. Bu gelişmenin ardından yerel bir gazetecinin, üretici olduğu iddia edilen bir kişiyle yaptığı söyleşinin videosu sosyal medyada dolaşıma girdi.

Tepki çeken görüntüde üretici rolündeki kişi limonun Ekrem İmamoğlu tarafından satın alındığını söyleyip konuşmasına başladığı sırada araya giren gazeteci “Olmadı, yandaş stokçudan aldı. Yandaş vurgusu yapalım” şeklinde yönlendirmede bulunuyor. Bunun üzerine üretici, ‘Yandaş stokçu dersek, diğer limonculara zarar veririz” diye cevap veriyor.

Gazeteci, ‘Ekrem İmamoğlu yandaş stokçulardan 100 ton limon aldı, bizden herhangi bir limon almadı. Bunu yandaş stokçulardan aldı’ diyeceksin’ diye yönlendiriyor. Üretici bu sözler üzerine “Ekrem İmamoğlu’nun 100 ton limon aldığı söyleniyor. Ancak, aldığımız bilgiye göre Erdemli’den almadı. Aldığımız ve duyduğumuz bilgiye göre Tarsus’tan kendi partisine yakın bir stokçudan aldı” diye konuşuyor.

Tepki yağmıştı

Görüntüleri dün sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı:

“Bugün sosyal medyaya yansıyan yeni bir organize kötülük girişimi daha oldu. Mersin’de M.D. isimli yerel gazeteci bu videoyu çektiğini avukatlarımıza doğruladı. Kendisi ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine.”

İstanbul Belediyesi üzerine yalan haber yapan kişilerin kimlikleri belirlendi. Videoyu AKP'ye yakınlığıyla bilinen Mahmut Dölek’in çektiği, üretici rolünü ise bir mobilya mağazasında müdürlük yapan ve 2014’te AKP ilçe yönetiminde görev alan Ömer Tuncel’in 'oynadığı' ortaya çıktı.

Mahmut Dölek, gün içinde açıklama yapacağını söyledi

Sözcü’den Ali Ekber Şen’e konuşan Mahmut Dölek, kendisi ve Ömer Tuncel’in görüntüsünü kimin çektiği konusunda bilgi vermezken gün içinde bir açıklama yapacağını söyledi.

Tuncel’in kişisel sosyal medya hesabında AKP’yi destekleyen çok sayıda paylaşım yaptığı görüldü. Kameraman Mahmut Dölek de AKP’ye yakınlığı ile biliniyor.

Dölek'in de, AKP Erdemli İlçe merkezinde çektirdiği fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında yer alırken, AKP Mersin Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştığı belirlendi.

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