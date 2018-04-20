“Kafa kesme görüntüleri olan bir IŞİD'li yakalanmış; çabuk serbest bırakın, gazeteci değil, akademisyen değil, Ayşe Öğretmen değil…”

Kocaeli’de düzenlenen operasyonda, kafa kesme görüntüleri bulunan bir IŞİD üyesinin yakalanmasını mizahi bir dille ele alan tiyatro ve dizi oyuncusu Bülent Emrah Parlak, tutuklanarak cezaevine gönderen teröristin ‘hemen bırakılmasını’ talep etti.

Kişisel Twitter hesabından 2015-2017 yılları arasında Suriye ve Irak'ta IŞİD adına faaliyet gösteren ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerinin kafasını kestiğini kabul eden Fehed El Sacır’un tutuklanmasını değerlendiren Parlak, “Kafa kesme görüntüleri olan bir IŞİD’li yakalanmış bugün.Çabuk adamı serbest bırakın. Adam gazeteci değil akademisyen değil, öğrenci değil, Ayşe öğretmen değil. Birkaç tane kafa kesti diye içeri mi atacaksınız? Bu mu adalet?” ifadelerini kullandı.