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CHP'li Tanrıkulu'dan Ayşe Öğretmen yorumu: Zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur
"Türkiye böyle bir zulmü tarihinde görmedi"
Sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı sırada Diyarbakır'dan telefonla bağlandığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve 6 aylık infaz erteleme süresi dolan öğretmen Ayşe Çelik, bugün akşam saatlerinde (20 Nisan 2018) bebeği Deran ile birlikte Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne girdi.
Ayşe Öğretmen’in bebeğiyle birlikte cezaevine girmesini eleştiren ve cezaevlerinde yüzlerce çocuk bulunduğunu hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ayşe öğretmen 6 aylık bebeği ile hapiste artık... Türkiye böyle bir zulmü tarihinde görmedi. 700 bebek cezaevlerinde anneleri ile beraber tutuklu ve cezaevlerinde büyüyor. Bu zulmü yapanlara Yunus Emre’nin sözleri ile sesleniyorum; Zulüm ile Abad Olanın Akibeti Berbat Olur” ifadelerini kullandı.
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