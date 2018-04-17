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CHP'li Tanrıkulu'dan Ayşe Öğretmen yorumu: Zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur

"Türkiye böyle bir zulmü tarihinde görmedi"

20 Nisan 2018 21:40

Sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı sırada Diyarbakır'dan telefonla bağlandığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve 6 aylık infaz erteleme süresi dolan öğretmen Ayşe Çelik, bugün akşam saatlerinde (20 Nisan 2018) bebeği Deran ile birlikte Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne girdi. 

Ayşe Öğretmen’in bebeğiyle birlikte cezaevine girmesini eleştiren ve cezaevlerinde yüzlerce çocuk bulunduğunu hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ayşe öğretmen 6 aylık bebeği ile hapiste artık... Türkiye böyle bir zulmü tarihinde görmedi. 700 bebek cezaevlerinde anneleri ile beraber tutuklu ve cezaevlerinde büyüyor. Bu zulmü yapanlara Yunus Emre’nin sözleri ile sesleniyorum; Zulüm ile Abad Olanın Akibeti Berbat Olur” ifadelerini kullandı.

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Ayşe ÇelikAyşe Öğretmencezaevisezgin tanrıkulu
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