AYM'den karar çıkmadı; Ayşe öğretmen bugün 8 aylık bebeğiyle cezaevine girdi

Sokağa çıkma yasağının yaşandığı sırada Diyarbakır'dan telefonla bağlandığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve 6 aylık infaz erteleme süresi dolan öğretmen Ayşe Çelik, bugün akşam saatlerinde (20 Nisan 2018) bebeği Deran ile birlikte Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne girdi. Çelik’in hapse girmemesi için Anayasa Mahkemesi'ne 'hak ihlali ve kararı durdurma başvurusu' yapan avukat Mahsuni Karaman, mahkemenin başvuruyu incelemeye aldığını duyurmuştu. Ancak akşam Çelik'in cezaevinde girdiği akşam saatlerine kadar AYM'den başvuruyla ilgili herhangi bir karar çıkmadı.

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki sözleri nedeniyle, ‘Ayşe öğretmen’ diye anılan Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma’ iddiasıyla dava açılmıştı. Açılan dava sonunda Çelik 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çelik hakkında, kızının küçük olması nedeniyle daha önce verilen 6 aylık infaz erteleme süresi ise bugün tamamlandı. Çelik, avukatı Mahsuni Karaman ile birlikte Diyarbakır Adliyesi'ne geldi. HDP milletvekilleri Feleknas Uca ve Ziya Pir ile CHP Milletvekili Zeynek Altıok da Ayşe Çelik'e Diyarbakır Adliyesi'nde eşlik etti.

Dosyanın Anayasa Mahkemesi gündemine alındığını ve yakın zamanda karar beklendiğini belirten Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, 10 günlük infaz erteleme kararı verilmesini istedi. Erteleme talebinin reddedilmesi üzerine Ayşe Çelik, bugün 8 aylık kızı Deran ile birlikte cezaevine teslim olmak üzere adliye binasından ayrıldı.



Ayşe Çelik adliyeden ayrılırken bir elinden CHP Milletvekili Zeynep Altıok, diğer elinden ise HDP Milletvekili Feleknas Uca'nın tuttuğu görüldü. Adliye önünde bekleyen araçla evine giden Çelik'in eşyalarını ve kızını alıp tekrar adliyeye geleceği, buradan da Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne götürüleceği öğrenildi.



Öğretmen Ayşe Çelik'in adliyeden çıkmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan avukatı Mahsuni Karaman, "Zor şartlar altında bu açıklamayı yapıyoruz. Bir seçim sürecine giriyoruz. Bu seçim sürecine özellikle OHAL sırasında girilmesini eleştiren çokça gündem var. Herkes bu durumdan rahatsız. Yarın 10 kişi toplanıp nasıl seçim çalışması yürütecek, bunu merak ediyoruz. Bugün, burada, bu koşullar altında basın açıklaması yapmamız da mümkün değil. Ayşe öğretmen daha önce 6 aylık bir erteleme almıştı. Bugün ertelemenin son günüydü. İşlemleri yapılıyor. Bugün Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne alınacak. Şu an hazırlığını yapmak üzere eve gitti. Bugün teslim olacak. Çocuğu ile birlikte cezaevine girecek. Herhangi bir erteleme söz konusu değil. Anayasa Mahkemesi bir karar verirse olabilir. Anayasa Mahkemesi'nin 2 gündür gündemine aldığı yönünde bilgilerimiz var ama bize yansımış bir karar yok" şeklinde konuştu.

"AYM Ayşe öğretmen için ara kararını açıklamadı"

Adalet çağrısı yapan CHP Milletvekili Zeynep Altıok,

"AYM Ayşe öğretmen için ara kararını açıklamadı. Cumhuriyet Savcısı 10 günlük erteleme kararını bile çok gördüğü için Ayşe öğretmen şuan eve eşyalarını toplamaya gidiyor" dedi.

"Diyarbakır'da OHAL yok, sıkıyönetim var"

HDP Milletvekili Ziya Pir ise "OHAL'de yaşıyoruz ama özellikle Diyarbakır'da OHAL yok, sıkıyönetim var. Şu anda suçsuz bir öğretmen teslim olmaya geldi. Ne kendisine ne avukatına küçük bir açıklama yapılmasına bile izin verilmiyor, 2 ay sonra seçime gideceğiz. Şurada basına iki cümle konuşamayacaksak, bu 2 ayı nasıl geçeceğiz, nasıl bir seçim çalışması yapabileceğiz, ben bunu çok merak ediyorum. Türkiye'de 2 yıldır ne hukukun üstünlüğü ne demokrasi ne insan hakları ne yargının bağımsızlığı kalmış değil. Bugün de bunun en üst noktasını yaşıyoruz. Hem bu uygulamayı protesto ediyorum hem bütün Türkiye'nin duymasını istiyorum. Şu anda Diyarbakır'da sıkıyönetim yaşanıyor" diye konuştu.

Ayşe öğretmen cezaevinde girdi

Yaptığı 10 günlük infaz erteleme talebi reddedilen öğretmen Ayşe Çelik, gittiği evinden 8 aylık Deran'ı da alarak yeniden Diyarbakır Adliyesi'ne geldi. Adliye'de evrak işlemleri tamamlanan Çelik, burada bekleyen polis ekiplerine teslim oldu. Öğretmen Ayşe Çelik, adliyeden saat 17.45'te polis aracı ile Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne getirildi.