Fatih Altaylı'dan 'Ayşe Öğretmen' tepkisi: Utanacağız!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, telefonla bağlandığı Beyaz Show'da "Çocuklar ölmesin "dediği için yargılanan ve 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan öğretmen Ayşe Çelik'in, altı aylık bebeği Deran'la birlikte hapse girecek olmasına tepki gösterdi.

Altaylı, "Deliyle deli olunmaz" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ayıp olacak. Yazık olacak. Ne Ayşe öğretmenin bebeğine, ne başka çocuklara anlatamayacağız bu hapsi. Utanacağız çünkü" ifadesine yer verdi.

Altaylı, ayrıca "2.5 yıl kadar önce, barış sürecinin bitip PKK’nın yeniden azdığı günlerdi. Barış sürecinde söyleseydi herkes alkışlardı Ayşe öğretmeni. Hatta tersini söyleyenler hain olurdu o dönemde. Ama Ayşe Öğretmen konjonktürü kaçırmıştı. 'Çocuklar ölmesin' demenin konjonktürü mü olur' demeyin. Oluyormuş" görüşünü dile getirdi.