Ayşe öğretmen bebeğiyle cezaevine girdi; işte sosyal medyada konuşulanlar

Sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı dönem Diyarbakır'dan telefonla bağlandığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve 6 aylık infaz erteleme süresi dolan öğretmen Ayşe Çelik, bugün akşam saatlerinde (20 Nisan 2018) bebeği Deran ile birlikte Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne girdi.

Ayşe Öğretmen’in bebeğiyle birlikte cezaevine girmesi Twitter'da gündem oldu. #AyşeÖğretmen hashtag Twitter'da üst sıralarında yer alırken Ayşe öğretmenin “Çocuklar ölmesin” dediği için bebeğiyle cezaevine girmesi eleştirildi.

İnsan Hakları Hukukçusu Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Bakan Ömer Çelik'in AB'nin Türkiye'nin terörle mücadelesini anlayamadığını söyleyip şikâyet ettiğini belirterek "1 önerim var. Ayşe Öğretmenin Beyaz Show'daki konuşmasını çevirtip, tüm AB ülkelerinde yayınlatalım. Ardından da bu konuşma nedeniyle 6 aylık bebeğiyle hapse attık diyelim. Kesin anlarlar!" paylaşımında bulundu.

Ayşe öğretmen ile ilgili yapılan paylaşımlar şöyle: