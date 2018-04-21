T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayşe öğretmen bebeğiyle cezaevine girdi; işte sosyal medyada konuşulanlar

"Beyazıt Öztürk , eğer sizde biraz vicdan varsa ve tabi 'cesaret', bu gece Ayşe öğretmeni ANARSINIZ!"

21 Nisan 2018 00:35

Sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı dönem Diyarbakır'dan telefonla bağlandığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve 6 aylık infaz erteleme süresi dolan öğretmen Ayşe Çelik, bugün akşam saatlerinde (20 Nisan 2018) bebeği Deran ile birlikte Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne girdi. 

Ayşe Öğretmen’in bebeğiyle birlikte cezaevine girmesi Twitter'da gündem oldu. #AyşeÖğretmen hashtag Twitter'da üst sıralarında yer alırken Ayşe öğretmenin “Çocuklar ölmesin”  dediği için bebeğiyle cezaevine girmesi eleştirildi.  

İnsan Hakları Hukukçusu Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Bakan Ömer Çelik'in AB'nin Türkiye'nin terörle mücadelesini anlayamadığını söyleyip şikâyet ettiğini belirterek "1 önerim var. Ayşe Öğretmenin Beyaz Show'daki konuşmasını çevirtip, tüm AB ülkelerinde yayınlatalım. Ardından da bu konuşma nedeniyle 6 aylık bebeğiyle hapse attık diyelim. Kesin anlarlar!" paylaşımında bulundu.

Ayşe öğretmen ile ilgili yapılan paylaşımlar şöyle:

ETİKETLER

Ayşe ÖğretmencezaDeransosyal medya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24