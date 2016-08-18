Kadir Topbaş'ın damadına 'FETÖ' operasyonu

İstanbul’da eş zamanlı başlatılan FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın da evinde ve iş yerinde arama yapılıyor. Kavurmacı, Kadir Topbaş’ın kızı Kübra Topbaş ile evli.

AKP çevrelerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın kızının Ömer Faruk Kavurmacı ile evli olması, Topbaş’ın damadından dolayı "zaafiyet” yarattığı tartışmalarına neden olmuştu. Pierre Cardin, Cacharel, U.S. POLO ASSN, KoruFlorya, Solarkent, Aymerkez gibi marka ve projeler bu aileye ait.

AKP'ye yakın medyada çıkan bilgilere göre; Kavurmacı ailesinin Pensilvanya’nın en güvendiği isimlerin başında yer aldığı biliniyor. Hatta Pensilvanya’nın Türkiye’de kritik isimlere ve hedeflere aktaracağı mesajların Kavurmacı ailesi üzerinden verildiği de iddia ediliyor.