T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadir Topbaş: Artvin'den her şeye hâkimim

Köprüdeki bakım çalışması nedeniyle şehiriçi ulaşım durma noktasına geldiği için eleştirililen Topbaş, köprü bakım işinin kendisine ait olmadığını söyledi

13 Temmuz 2012 11:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tatil için gittiği memleketi Artvin'den, ''Niye Artvin'de? İstanbul'a neden dönmüyor?'' eleştirilerine yanıt vererek, "Artvin'den her şeye hakimim" dedi.

Akşam'a konuşan Topbaş şu değerlendirmeleri yaptı:

'İki kıtalı bir şehirde yaşıyoruz. İki ana aks var, yani iki köprümüz. Birisinde bakım zorunlu. Ne yapacağız? Üçüncü köprüye karşı çıkanlar şimdi ne diyecek? İşte ihtiyaç. İstemezükcüler... Marmaray projesini arkeolojik kazılar nedeniyle 4 yıl geciktirdiler. Ben mi sorumluyum? Ayrıca köprü bakım işi benim değil. Sorumluluk bakanlığımızın. O da bizim bakanlığımız. Üstümüzden atıyor değiliz ama gerçek bu. KGM yapıyor. O da Ulaştırma Bakanlığı'mıza bağlı. Gayet güzel açıkladılar. Mecburi çalışma. 'Alternatif yol' diyorlar. Biz çok yol yaptık. Tüneller inşa ettik. Sadece ulaşıma 24.3 katrilyon yatırım yaptık. Metroya 10 katrilyon harcadık. İnsaf etsinler. Deniz ulaşımının rakamlarına baktım, vatandaş ilgi göstermiyor, sadece yüzde on kapasite ile çalışıyor."

Topbaş, 'Niye Artvin'de? İstanbul'a neden dönmüyor?' soru ve eleştirilerine şu yanıtı verdi: "O devirler geçti artık. İletişim çağındayız. Masada oturma dönemi bitti. Artvin'den her şeye hakimim. Saat başı bilgi alıyorum. Ekibim çalışıyor. Kurumsallaşmayı başardık. Bunun için tebrik edilmeliyim. 38 senedir siyasetin içindeyim. Halkla iç içeyim. Biraz önce Artvin'de dağda yürürken İstanbullu bir grupla karşılaştım. Aman ha başkanım, bizi bırakma, İstanbul'a büyük hizmetleriniz oldu, diyorlar. Medyaya bakıyorum herhalde başka başkan arayanlar var. Medya böyle yaparsa halkın güvenini kaybeder."

ETİKETLER

köprübakımfatih sultan mehmet köprüsükadir topbaş

İlgili Haberler

Trafik çilesine 'kriz masası' formülü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet ve Haliç köprülerindeki bakım çalışmaları nedeniyle yoğunlaşan trafiği asgariye indirmek için kriz masası oluşturdu

Boğaziçi Köprüsü seneye daha uzun süren bir bakıma alınacak!

Binali Yıldırım'dan, İstanbullunun trafik çilesinin gelecek yıl katlanabileceği yönünde açıklama geldi

Trafik çilesine karşı 24 saat vapur seferi

Deniz otobüsü seferlerinde düzenleme yaptı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24