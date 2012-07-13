Kadir Topbaş: Artvin'den her şeye hâkimim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, tatil için gittiği memleketi Artvin'den, ''Niye Artvin'de? İstanbul'a neden dönmüyor?'' eleştirilerine yanıt vererek, "Artvin'den her şeye hakimim" dedi.

Akşam'a konuşan Topbaş şu değerlendirmeleri yaptı:

'İki kıtalı bir şehirde yaşıyoruz. İki ana aks var, yani iki köprümüz. Birisinde bakım zorunlu. Ne yapacağız? Üçüncü köprüye karşı çıkanlar şimdi ne diyecek? İşte ihtiyaç. İstemezükcüler... Marmaray projesini arkeolojik kazılar nedeniyle 4 yıl geciktirdiler. Ben mi sorumluyum? Ayrıca köprü bakım işi benim değil. Sorumluluk bakanlığımızın. O da bizim bakanlığımız. Üstümüzden atıyor değiliz ama gerçek bu. KGM yapıyor. O da Ulaştırma Bakanlığı'mıza bağlı. Gayet güzel açıkladılar. Mecburi çalışma. 'Alternatif yol' diyorlar. Biz çok yol yaptık. Tüneller inşa ettik. Sadece ulaşıma 24.3 katrilyon yatırım yaptık. Metroya 10 katrilyon harcadık. İnsaf etsinler. Deniz ulaşımının rakamlarına baktım, vatandaş ilgi göstermiyor, sadece yüzde on kapasite ile çalışıyor."

Topbaş, 'Niye Artvin'de? İstanbul'a neden dönmüyor?' soru ve eleştirilerine şu yanıtı verdi: "O devirler geçti artık. İletişim çağındayız. Masada oturma dönemi bitti. Artvin'den her şeye hakimim. Saat başı bilgi alıyorum. Ekibim çalışıyor. Kurumsallaşmayı başardık. Bunun için tebrik edilmeliyim. 38 senedir siyasetin içindeyim. Halkla iç içeyim. Biraz önce Artvin'de dağda yürürken İstanbullu bir grupla karşılaştım. Aman ha başkanım, bizi bırakma, İstanbul'a büyük hizmetleriniz oldu, diyorlar. Medyaya bakıyorum herhalde başka başkan arayanlar var. Medya böyle yaparsa halkın güvenini kaybeder."