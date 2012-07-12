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Yaşam

Trafik çilesine 'kriz masası' formülü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet ve Haliç köprülerindeki bakım çalışmaları nedeniyle yoğunlaşan trafiği asgariye indirmek için kriz masası oluşturdu

12 Temmuz 2012 00:08

İstanbul'da köprü tadilatları nedeniyle meydana gelen trafik sıkışıklarının önüne geçmek için bir kriz masası oluşturuldu. İBB'den yapılan açıklamada "Teknolojinin imkanları kullanılarak istanbul trafiğini yönetecek masada; emniyet, valilik ve belediye koordinasyon içinde çalışacak" denildi.

İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik sorununu ele almak için belediyenin Merter binasında toplantı yaptı.

Toplantının ardından konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Ahmet Faruk Yanardağ, yol çalışmaları ve kazalar nedeniyle İstanbul trafiğinde yaşanan sıkıntıları en aza indirmek için ''kriz masası'' kurulacağını bildirdi.

Kriz masası ile ilgili çalışmaların başlatıldığını belirten Yanardağ, ''Teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak İstanbul trafiğini yönetecek masada, belediye, valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü koordinasyon içinde çalışacak'' dedi.

 

Radyo ve TV'den yol durumu

 

Masanın, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın önerisiyle belediyenin Merter'deki binasındaki Trafik Kontrol Merkezi'nde hayata geçirileceğini ifade eden Yanardağ, ''TV, radyo ve internet aracılığıyla vatandaşlara anlık yol durumu bilgisi verilecek. Trafiğin yoğun olduğu ya da kaza meydana gelen bölgeler canlı kamera görüntüleriyle anında tespit edilerek, İstanbullular alternatif güzergahlara yönlendirilecek'' diye konuştu.

 

Detaylı açıklama pazartesi

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın 16 Temmuz Pazartesi günü ''kriz masası'' çalışmalarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendireceği belirtildi.

 

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