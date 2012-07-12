Trafik çilesine karşı 24 saat vapur seferi

Sirkeci-Harem arabalı vapur hattı, FSM Köprüsü’ndeki bakım çalışması nedeniyle trafik çilesi çeken İstanbullara 24 saat hizmet verecek.



İDO, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki bakım çalışmaları nedeniyle zor günler geçiren İstanbullular için deniz otobüsü seferlerinde düzenleme yaptı.

Sirkeci-Harem hattında 07.00-22.30 saatleri arasında sefer düzenleyen İDO, trafik sıkışıklığı nedeniyle bu hata 4 arabalı vapur daha ekledi. Trafik kabusunun artması üzerine saat 00.20’a kadar sefer düzenledi.

İDO, Sirkeci-Harem hattındaki artan talepler üzerine yarın sabah saat 06.00’dan itibaren 24 saat kesintisiz sefer düzenleyecek.

Avrupa Yakası’ndan Bostancı’ya gidecek olan yolcular da deniz otobüslerini yarından itibaren gece saat 24.00’e kadar kullanabilecek.

Deniz otobüsleri sefer saatlerindeki düzenleme, FSM Köprü'sündeki bakım ve onarım çalışmaları sona erinceye kadar devam edecek.