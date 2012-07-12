T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Trafik çilesine karşı 24 saat vapur seferi

Deniz otobüsü seferlerinde düzenleme yaptı

12 Temmuz 2012 14:07

Sirkeci-Harem arabalı vapur hattı, FSM Köprüsü’ndeki bakım çalışması nedeniyle trafik çilesi çeken İstanbullara 24 saat hizmet verecek.
 
İDO, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki bakım çalışmaları nedeniyle zor günler geçiren İstanbullular için deniz otobüsü seferlerinde düzenleme yaptı.

Sirkeci-Harem hattında 07.00-22.30 saatleri arasında sefer düzenleyen İDO, trafik sıkışıklığı nedeniyle bu hata 4 arabalı vapur daha ekledi. Trafik kabusunun artması üzerine saat 00.20’a kadar sefer düzenledi.

İDO, Sirkeci-Harem hattındaki artan talepler üzerine yarın sabah saat 06.00’dan itibaren 24 saat kesintisiz sefer düzenleyecek.

Avrupa Yakası’ndan Bostancı’ya gidecek olan yolcular da deniz otobüslerini yarından itibaren gece saat 24.00’e kadar kullanabilecek.

Deniz otobüsleri sefer saatlerindeki düzenleme, FSM Köprü'sündeki bakım ve onarım çalışmaları sona erinceye kadar devam edecek.

ETİKETLER

vapurtrafikdenizistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24