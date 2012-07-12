Boğaziçi Köprüsü seneye daha uzun süren bir bakıma alınacak!

FSM'deki bakım çalışmalarının yol açtığı trafik çilesinin yaşandığı ortamda, Bakan Binali Yıldırım açıkladı: Seneye bakım Boğaziçi Köprüsü'nde ve daha uzun sürecek.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'dan, İstanbullunun trafik çilesinin gelecek yıl katlanabileceği yönünde açıklama geldi.

Akşam gazetesinden Deniz Çiçek'e, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım çalışmaları hakında bilgiler veren Yıldırım, gelecek yıl da Boğaziçi Köprüsü'nün bakıma alınacağını söyledi.

Köprünün bu sırada kapanabileceği mesajını veren Yıldırım, "Boğaziçi Köprüsü'nün durumu daha zor olacak. Çünkü yaşlı, halatları da değişecek. Bakımı uzun sürecek. Ama Allah korusun, köprü yıkılırsa kimse 'Sağolsun Bakan trafiği rahatlattı' demez" dedi.

Bakan Yıldırım'ın FSM'deki çalışmalar hakkındaki sözleri ise şöyle:

Millete eziyet olsun diye yapmadık. Elzem bir durumdu, bugün kapatmasaydık, daha sonra kapatmak zorunda kalacaktık. Köprü bakıma alınmasa ağır bedeller ödenebilir, büyük can ve mal kaybı oluşabilir

8 şeritli köprüde kademeli olarak 2 şeritte bakım yapılıyor, yarından itibaren 2 şeritteki bakım bitecek. Ancak bu 2 şeritteki bakım için 3 şerit kapatılmıştı. Üçüncü şerit açılacak ve 6 şeritte trafik yürüyecek. Bu şekilde köprü trafiğinde kısmi bir rahatlama olacak.

Köprü gişelerinde şerit sayısının 20'ye çıkması nedeniyle bir balon oluştu. Şerit sayısının çıkıp, daralması da sıkıntı yarattı.

PTT Genel Müdürü Osman Tural'a köprüdeki KGS'ler yerine kurulacak HGS'lerin hızla bitirilmesi için talimat verdim, HGS çalışmalarının da yol bakımıyla birlikte tamamlanarak birlikte hizmete girmesini hedefliyoruz.