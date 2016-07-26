Kadir Topbaş: Darbe girişimine katılanlardan bir tanesi 'vatan hainleri mezarlığı'na gömüldü

Darbe girişimini protesto etmek amacıyla Avcılar’da düzenlenen ‘Demokrasi Nöbeti’nde çeşitli parti temsilcileri bir araya geldi. Nöbete katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, "Onlardan (darbe girişimine katılanlardan) bir tanesi bugün (25 Temmuz 2016/T24) benim bahsettiğim ‘Vatan Hainleri Mezarlığı’na gömüldü. Ailesi istememiş ve ‘Vatan hainleri mezarlığına’ gömüldü" dedi.

Avcılar’da yaklaşık 5 bin kişinin katılımı ile ‘Demokrasi Nöbeti’ mitingi yapıldı. İBB Başkanlığı Mehteran Bölüğü’nün de konser verdiği dün akşam saat 22.00 sıralarında başlayan mitinge Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Avcılar Belediye Başkanı CHP’li Handan Toprak Benli ve parti ilçe temsilcileri katıldı.

İBB Başkanı Kadir Topbaş, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halkın vatan, milli irade söz konusu olduğunda siyasi görüşleri bir kenara bırakarak kol kola girdiğini, sergiledikleri duruşma büyük bir millet olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Topbaş şöyle konuştu:

“Bir tanesi ‘vatan hainleri mezarlığı’na gömüldü”

“Tankların, topların namluların önünde durdunuz. Ama Feto’nun asker kisveli teröristlerinin geleceğimizi karartmalarına izin vermediniz. Bütün niyetleri sizler bozdunuz. Sevgi selini bu güzelliği kısır çekişmelere kurban etmeyelim. Yarınları güzel kılalım. Devletin bekası ve geleceğini düşünelim. Onlardan bir tanesi bugün (pazartesi) benim bahsettiğim ‘Vatan Hainleri Mezarlığı’na gömüldü. Bir tanesi gömüldü. Ailesi istememiş ve ‘Vatan hainleri mezarlığına’ gömüldü. Bu millete ihanet edenler kabirlerinde dahi rahat edemezler."

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ise konuşmasında, “Hakimiyet, kayıtsız, şartsız milletindir’ diyen Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatmak için nöbetteyiz. Darbeye karşı omuz omuz omuzayız” dedi.

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan da “Bu necip millet, başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ‘Vatan varsa gerisi teferruat’ diyerek herkes meydanlara koştu. Hep birlikte vatan, demokrasi dedi” diye konuştu.

İBB Başkanı Topbaş, Avcılar'dan sonra Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 'Demokrasi nöbeti'ne katılanları ziyaret etti.