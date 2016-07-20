Kadir Topbaş: Vatan hainleri mezarlığı kurulsun

Taksim Meydanı'nda devam eden 'Demokrasi Nöbeti'nde konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Şeytanın dahi aklına gelmeyecek kendi insanına silah doğrultacak bir terörist hareketi görmekteyiz" diyerek "Bir yer ayıracaksınız ve vatan hainleri mezarlığı diyeceksiniz, geçenler lanet okuyacak. Her giden lanet okusun ve kabirlerinde yatamasınlar" ifadelerini kullandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mehmet Aktaran'ın haberine göre, Taksim'de ellerinde bayraklar bulunan kalabalık, mehter marşları eşliğinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "İdam isteriz" sloganları atarak tekbir getirdi. Kalabalık, sunucunun asker kılığına girenler ile askerlerin karıştırılmaması gerektiği uyarısında bulunması üzerine de "En büyük asker bizim asker" sloganları attı.

Kalabalığa önce Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan hitap etti. Ardından, oyuncu Ahmet Eğilmez, Sinan Özen, Suat Suna, Hakan Peker, Davut Güloğlu, Mustafa Ceceli, Alişan, İzzet Yıldızhan'ın aralarında bulunduğu sanatçılar ve radyocular sahneye çıkarak 'Demokrasi Nöbeti'ne destek verdi. Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Bülent Settaş, Seda Sayan da görüntülü mesajla desteklerini bildirdi.

Şarkıcı Alişan çıktığı sahnedeki konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri böyle bir hainlik görmedi" diyerek "Biz onların dediğine göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yalakasıyız. Biz sanatçı değiliz, Saray yalakasıyız. Ben buradan ölene kadar devletimin, bayrağımın ve Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayım" dedi.

"Dünyalarını da dar etmemiz lazım"

Kadir Topbaş da meydanda konuşma yaparak, "Şeytanın dahi aklına gelmeyecek kendi insanına silah doğrultacak bir terörist hareketi görmekteyiz. Bu öyle bir hareket ki Fetoşizm olarak tarihe geçti. FETÖ'nün teröristleri asker kıyafetini istismar ederek, asker görünümlü şeytana dönüşerek bu milletin canına kast ettiler." sözlerini kullandı.

Kadir Topbaş konuşmasına şöyle devam etti:

"Buraya gelmeden önce bir toplantı yaptık. Bunların ölenlerine Ordu Belediye Başkanı yer vermedi. Ailesi alıp bahçesine gömmüş. Başkanımızı kutluyorum. Şunu söyledim. 'Bunları hiçbir mezarlığımız kabul etmez' dedim. 'Kimsesizler mezarlığında ağzı dualı insanlar var, orası da olmaz' dedim. Bir yer ayıracaksınız ve Vatan hainleri mezarlığı diyeceksiniz, geçenler lanet okuyacak. Her giden lanet okusun ve kabirlerinde yatamasınlar' dedim. Zaten cehennemden kurtulamazlar inancındayım. Ama dünyalarını da dar etmemiz lazım"