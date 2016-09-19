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Kadınlardan Ayşegül Terzi için şortlu eylem

Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi Üyesi bir grup kadın ellerinde dövizlerle İstanbul'da hemşire Ayşegül Terzi'nin otobüste darp edilmesini kınadı

19 Eylül 2016 14:09

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, hemşire Ayşegül Terzi'nin İstanbul'da otobüste darbedilmesi şortlu eylemle protesto etti

Ayvalık'taki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi üyesi bir grup kadın, ellerinde dövizlerle Kurban Bayramı'nın birinci günü İstanbul'da hemşire Ayşegül Terzi'nin otobüste darbedilmesini kınadı.

Grup adına basın açıklaması yapan Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi Üyesi Zehra Tanrıverdi, yargının kadına yönelik şiddet gerçekleştirenlere hakkaniyetli cezalar vermesini istedi.

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