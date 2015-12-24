Muğla'da kadına şiddet tatbikatını görenler gerçek sandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Paramedik Derneği İl Başkanlığı “Kadına ve Aile İçi Şiddete” dikkat çekmek amacıyla tatbikat düzenledi. Erkeğin kadını tokatladığı, kadının ise erkeği bıçakladığı senaryoyu görenler gerçek sandı.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Paramedik Derneği İl Başkanlığı ve Lokman Hekim Esnaf Hastanesi iş birliği ile düzenlenen tatbikata Melsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de destek verdi. Senaryo gereği ATT çalışanı Tuğçe Milaslıoğlu ile paramatik çalışanı Ömer Öcal evli bir çifti canlandırarak Fethiye sahil bandında yürürken tartışmaya başladı.

Kendisinin aldatıldığını iddia eden kadın, eşi ile yüksek sesle tartışırken bir anda eşi tarafından tokatla yere düşürüldü. Erkek bu kez yerde bağırmaya devam eden kadına, bu kez tekmeler savurdu. Restoran önünde oturan gençler çifti ayırmak için bulundukları yerden kalkıp kadına yardıma koştu. Eşini döven adam olay yerinden birkaç metre gittikten sonra yerden kalkan kadın restoran önünde bir masa üzerindeki bıçağı kapıp eşinin arkasından yaklaşarak karnına sapladı.

Adam bir anda kanlar içinde kalırken karnına saplanan bıçağı çıkarıp yere attıktan sonra yere yığıldı. Sinir krizleri geçiren kadını ise çevredeki gençler tutup sakinleştirmeye çalışırken 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istendi. Sahil bandından geçen vatandaşlar, tatbikatı gerçek sandı. Bazı vatandaşlar yerde yatan adamla kadının kim olduğunu öğrenmeye çalıştı.

İzleyenlerin gerçek sandığı tatbikatın ardından bir açıklama yapan Muğla il Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Eriş Başaran Akça, “112 acil ambulanslarında bizim ATT paramedik bazen doktor ve Ambulans şoförü arkadaşlarımız görev yapıyor. Muğla 112 olarak 38 istasyon 280’e yakın ATT ve 90’ın üzerinde paramatik arkadaşlarımızla beraber gece gündüz 7/24 sağlık hizmetini en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz.

Bugün burada 22 Aralık paramatikler günü kapsamında çok güzel bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikatta maalesef toplumumuzun kanayan bir yarası olan kadına yönelik şiddet konusunu işledik . Toplumsal bir farkındalık yaratarak aynı zamanda 112 ekiplerinin başarılı çalışmalarını sizlerle paylaşmak istedik. Sadece 112 ambulans anlamında değil 4 tane motorize, aynı zaman da Muğlada bir ilk olan zodiak botumuz ve skoturlarımız da var. Yani acil sağlık araç çeşitliliği en fazla olan Muğla 112’dir.

Sağlık hizmeti olarak halkımıza elimizden gelen hizmeti sunuyoruz ve arkadaşlarımızda yoğun bir gayret içerisinde vatandaşımızın sağlığı için uğraşıyorlar .Çok güzel bir tatbikat gerçekleştirdiler. Sadece kadına yönelik şiddet değil. Sağlık personeline yönelik şiddetinde önüne geçmek istiyoruz çünkü bu aynı zamanda bakanlığımızın da bir politikası” dedi.

Fethiye İlçe Sağlık Müdürü Uğur Çomak da, bu tatbikatın Fethiye’de yapılmasının önemine dikkat çekerek “Sağlık ekiplerimiz diğer ilçelerimizde de elbette bütün hızıyla çalışıyor. Destek veriyorlar bütün işlemlerde. Ama biz bu tatbikata destek olabildiysek ne mutlu. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarım özveriyle çalışıyorlar. Buradaki tatbikat sırasında halkın yardımını da gördük. Bu da önemliydi. Bizlere nasıl yardımcı olacaklarını gösterdiler” ifadelerini kullandı.