Kadınlar, Ocak ayında kendilerine şiddet uygulayan iki erkeği öldürdü, dört erkeği yaraladı

İstanbul Feminist Kolektif’in (İFK) raporuna göre, Ocak’ta kadınlar kendilerine şiddet uygulayan/taciz eden dört erkeği yaraladı; iki erkeği öldürdü. İFK, “Yıllarca sistematik şiddet uygulayan, taciz eden, tecavüz teşebbüsünde bulunan yani kadınların hayatlarına “saldıran” erkekler karşısında ellerine geçirdikleri ilk araçla, ‘bıçak’ ile kendini koruyan kadınlar var. Kadınların eylemi ne sistemli ne de planlı” dedi.

Bianet'teki habere göre, raporda 47 yıldır şiddet gördüğü kocasını öldüren Jacqueline Sauvage için çıkarılan özel af kararı da hatırlatıldı.

Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde yaşanan taciz olayına değinildi; “10 ayrı kadın, kendilerini taciz eden profesörü dekanlığa şikayet ettiklerinde soruşturma açılır fakat nasıl olur da tacizci profesör görevinden uzaklaştırılmaz?” denildi.