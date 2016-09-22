Kadını asansörde taciz eden saldırgan yakalandı

Konya'da takip ettiği bir kadına asansörde cinsel tacizde bulunan 18 yaşındaki A.D polis ekiplerince yakalandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre yürüyerek oturduğu apartmana giren A.D., asansöre bineceği sırada, kendisini takip eden İsmail M. arkasından beline sarılarak, cinsel tacizde bulundu. Şoke olan A.D., İsmail M.’ye tepki gösterip, elini ısırarak, yardım çığlıkları attı.

Çığlıkları duyan apartman sakinleri, yardım koşup İsmail M.’yı yakaladı. Polise teslim edilen İsmail M., Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Basın mensuplarının ’kadına cinsel tacizde bulundunuz mu?’ sorusu üzerine İsmail M., "Çek çek iyice çek. Ne tacizi? Edep var adap var" diyerek küfür etti.

İsmail M. ve A.D.’nin vücutlarında tırnak izleri olduğu belirtilirken, şüphelinin tırnak aralarından doku örnekleri alındığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.