Kadın voleybolculara hakaret eden Kaynaşlı Belediye Başkanı kendini nasıl savundu?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla ilgili yaptığı paylaşımı tepki çeken ve MHP tarafından başkanlar listesinden çıkarılan Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin , "O benim inancım gereği görüşlerimi yansıtan bir paylaşımdı. İsteyen erkeklerin önünde istediği kıyafetle spor yapabilir. Benim tebliğ görevim var" dedi.

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası yayınına katılan Şahin, Olimpiyatlar'a katılmaya hak kazanan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla ilgili yaptığı paylaşıma ilişkin kendini "Benim tebliğ görevim var" sözleriyle savundu.

Paylaşımı nedeniyle özür dilemeyi reddeden Şahin, "Müslüman kızların kıyafetlerine dikkat etmesi gerekir. Ama Müslümanlar için geçerli bu tabi. Bizim açıklara da kapalıya da saygımız var. Kimse üzerinde baskı kurmak gibi de bir niyetimiz yok. Ama Müslüman hanım hareketine, tavırlarına, giyimine dikkat eder. Ben bir görüş ortaya koydum. Bu da Kur'an'da vardır. Kur'an ne diyorsa o. Biz inanıyorsak ona uymak zorundayız. Ben gidip de Belediyenin Spor Salonu'nda oynayanlara bir baskı yapmadım. Biz hiç açık bayan kardeşlerimize baskı yapmayı aklımızdan geçirmedik" şeklinde konuştu.

"Tebliğ vazifemi yerine getirdim"

Şahin, Atilla Güner'in "Türkiye böyle bir mutluluğu yaşarken siz neden böyle bir mesaj atma gereği duydunuz? Sizin huzurunuza mı çıkmış gibi düşündünüz" sorusuna ise "tebliğ görevimiz" yanıtını verirken, şu ifadeleri kullandı:

"Biz hakaret mi ettik kardeşim? Müslüman bir bayanın böyle yapması gerek dedik. Yapmazsan yapma… Demokrasi var mı ülkede, ben de fikrimi beyan ettim ya bundan niye bu kadar gocunuyorsunuz ki? Ben Belediye Başkanları içinde spora en çok destek veren benimdir. Demokrasi varsa fikir özgürlüğü varsa ben de kendi görüşümü dile getiririm. Partinin görüşü değil bu benim görüşüm. Sen yaşarsın yaşamazsın giyinirsin giyinmezsin hesabını Allah'a vereceksin. Allah Müslümanlar'a tebliğ vazifesi vermiş kardeşim. Ben de bu görevi yerine getirdim."