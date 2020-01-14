MHP'li Başkan, 'Filenin Sultanları'nı hedef aldı: Kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin

Düzce'nin MHP'li Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanmasına tepki gösterdi. Şahin yaptığı paylaşımda, "Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar" ifadelerini kullandı.

Birol Şahin'in paylaşımı şu şekilde: “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil” şeklinde yazdı. Başkan Şahin kendisini, “Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz”