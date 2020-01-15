MHP, 'Filenin Sultanları'nı hedef alan başkanı ihraç etti

Şahin, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya'yı mağlup ederek olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil."

Daha sonra paylaşımı kendisinin yaptığını söyleyen Şahin, "Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz. Bizler İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haram" demişti.