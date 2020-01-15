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MHP, 'Filenin Sultanları'nı hedef alan başkanı ihraç etti

Başkan Şahin hakkında soruşturma başlatılarak savunması istenmişti

15 Ocak 2020 10:46

MHP, Tokyo’ya gidecek olan 'Filenin Sultanları'nı hedef alarak “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin” ifadelerinin kullanan Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'i ihraç etti. MHP Başkan Şahin hakkında soruşturma başlatarak savunmasını istemişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz konu hakkında Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları halkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin talimatlarıyla , Kaynaşlı Bld Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür..Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." ifadelerinin kullandı.
 
MHP kaynakları, 'listeden düşürüldü' ifadesinin ihraç anlamına geldiğini teyit etti.

Şahin, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya'yı mağlup ederek olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil." 

Daha sonra paylaşımı kendisinin yaptığını söyleyen Şahin, "Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz. Bizler İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haram" demişti.

Şahin, geçmiş yıllarda Milli Gençlik Vakıfları’nda aktif olarak görev yaptı. 1991-1998 arasında Refah Partisi Kaynaşlı Belde Başkanı olan Şahin, 1998-2001 arasında Fazilet Partisi Bolu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Şahin, 2014’te SP’nin belediye başkan adayı oldu. 

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