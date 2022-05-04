Kadın voleybolculara hakaret eden Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin, kutlamalara kadın sanatçı getirilmesinden rahatsız oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla ilgili yaptığı paylaşımı tepki çeken ve MHP tarafından başkanlar listesinden çıkarılan Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, bu kez de Düzcespor'un şampiyonluk kutlamalarına getirilen kadın sanatçıdan dolayı rahatsızlığını dile getirdi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinin Belediye Başkanı Birol Şahin, futbolda ikinci lige yükselen Düzcespor'un düzenleyeceği şampiyonluk kutlamasında kadın sanatçının sahne almasına tepki gösterdi.

"Kutlama için bir bayan şarkıcı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzce'ye yakışmaz" diyen Şahin, Düzce'nin muhafazakar bir kent olduğunu belirterek "Sevinelim, kutlayalım ama sınırları aşmadan!" ifadelerini kullandı.

Birol Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Düzcespor'un şampiyon olmasından dolayı çok mutlu olduk, sevindik, tebrik ettik. Ancak, cumartesi günü kutlama için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzceli'ye yakışmaz! Düzce muhafazakar bir yerdir. Dini değerlerine bağlıdır. Sevinelim, kutlayalım ama, sınırları aşmadan!!!" diye yazdı.

Daha önce de rahatsız olmuş, MHP Şahin'i ihraç etmişti

Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandıkları müsabakanın ardından hedef almıştı.

Şahin, üniformaların İslama uygun olmadığını belirtip sporcuların kendilerini 'teşhir ettiğini' savunmuştu. Paylaşımına tepki yağan Şahin, MHP'den ihraç edilmişti.