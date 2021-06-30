Kadın örgütlerinden İstanbul Sözleşmesi kararına tepki: Danıştay, dün verdiği karar ile hukukun son nefesini vermesini kolaylaştırdı!

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden 1 Temmuz'da çekilmiş olacak. Kadın örgütleri, Danıştay'ın aldığı 'ret kararı'na da tepki gösterdi.

Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü, "Danıştay dün verdiği karar ile hukukun son nefesini vermesini kolaylaştırdı. AİHM tanımayanlara ses verelim. Biz kadınlar, Danıştay kararını tanımıyoruz. Bu karar Türkiye’nin insan hakları açısından ligden düşmesini sağlamıştır. Ama biz yine de hukuki süreci devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanlığı tarafından Danıştay’a sunulan savunma aslında tek adam rejimini ortaya koyuyordu. Danıştay’ın başkanına ve üyelerine sesleniyorum. Bu hukuksuzluğu giderebilecek tek kuvvet hukuktur" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav, "Mağdurların daha fazla suçlanacağı, faillerin cesaretlendirileceği bir döneme girileceğini düşünüyoruz. Durum olumsuz ama iç hukukumuzda olan 6284 var. Kadınlar haklarının devam ettiğini bilmeliler. Bir nefes gibi soluduğumuz İstanbul Sözleşmesi’ni asla unutmayacağız. Varmış gibi mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Nazan Moroğlu da, "Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkışının 1 Temmuz’da tescil edileceğini hatırlatarak “İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmek demek, kadın erkek eşitliğini, demokrasiyi yok saymak, kadınlara karşı şiddete, bu insan hakları ihlaline göz yummak demektir. Kaygılıyız, ancak vazgeçmiyoruz, demokrasiye ve kazanılmış haklarımıza sahip çıkmak için eşit hakların yaşama geçmesini sağlamak için mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - İstanbul Sözleşmesi’nin iptali kararının durdurulması talebi Danıştay tarafından reddedildi

TIKLAYIN | 20 maddede İstanbul Sözleşmesi nedir?

TIKLAYIN | Akademisyen ve hukukçular İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin ne düşünüyor?

TIKLAYIN | STK ve kadın dernekleri gözünden İstanbul Sözleşmesi tartışması; neden başladı, önümüzdeki süreç ne getirecek?

TIKLAYIN | İstanbul Sözleşmesi tartışması siyasi partiler tarafında nasıl ilerliyor?