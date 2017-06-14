Kadıköy'deki operasyonda ölen TAYAD üyesi hakkında "İnfaz edildi" iddiası!

Kadıköy’de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bombalı suikast hazırlığında olduğu iddiasıyla bir eve düzenlediği operasyonda Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) üyesi İnanç Özkeskin öldürüldü. Emniyet operasyon sırasında çatışma çıktığını ileri sürerken, Halkın Hukuk Bürosu ise "Anne babasıyla kaldığı evde polis tarafından katledildi. Katliamı meşrulaştırmak için yalana sarıldılar" açıklamasında bulundu.

Kadıköy Koşuyolu Mahallesi Betül Sokak üzerindeki bir sitede bulunan bir adrese önceki gece 00.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. İddiaya göre polis ile evde bulunan İnanç Özkeskin arasında çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, bölge güvenlik çemberine alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Özkeskin’in cenazesi zırhlı araçlar eşliğinde otopsi için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Bu sırada Özkeskin’in cenazesi getirilmeden önce Adli Tıp Kurumu önünde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

"Katliamı meşrulaştırmak istiyorlar"

Cumhuriyet gazetesinden Ali Açar'ın haberine göre, Halkın Hukuk Bürosu da Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada İnanç Özkeskin’in polislerce katledildiğini söyledi. Halkın Hukuk Bürosu’ndan yapılan açıklamada Özkeskin’in müvekkilleri olduğu ve öldürüldüğü evin ise anne ve babasıyla kaldığı evleri olduğuna dikkat çekilerek, “Anne babasıyla kaldığı evde polis tarafından katledildi. Katliamı meşrulaştırmak için yalana sarıldılar. ‘Eylem hazırlığındaydı, çatışma çıktı, etkisiz hale getirildi...’ bunların hepsi katliamı meşrulaştırmak için kullandıkları yöntemlerdir. Medyanın utanmaz bir cahillikle tekrar ettiği haber yalan. İnanç Özkeskin’in katledildiği ev kendi ikametgahı... Bu söylemleri artık çok iyi biliyoruz. Dilek Doğan’ı annesinin dizinin dibinde katlettiklerinde de aynı yalanları söylediler” dendi.

Abisi açlık orucunda hayatını kaybetmişti

Halkın Hukuk Bürosundan Avukat Oya Arslan’dan alınan bilgiye göre; ev baskınında yaşamını yitiren kişinin Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) üyesi İnanç Özkeskin. İnan Özkeskin’in 1996 ölüm oruçlarında hayatını kaybeden İlginç Özkeskin’in ağabeyi olduğu öğrenildi.