"İçişleri Bakanı'na bombalı suikast hazırlığı" yaptığı iddia edilen şüpheli öldürüldü

Kadıköy'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında polis ile şüpheli veya şüpheliler arasında çatışma yaşandığı belirtildi. Yaşanan çatışma sonucu evde bulunan bir şüpheli hayatını kaybetti. Öldürülen İ.Ö.'nün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bombalı suikast hazırlığında olduğu ileri sürüldü. Öldürülen saldırganın DHKP-C'li olduğu belirtildi.

Kadıköy Koşuyolu Mahallesi Betül Sokak üzerindeki bir sitede bulunan bir adrese gece 00.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda polis ile evde bulunan şüpheli yada şüpheliler arasında çatışma çıktığı belirtildi. Çıkan çatışmada bir şüpheli hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Çatışmanın olduğu bölgeye yaya ve araçlar alınmadı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının, ceset ve olay yerindeki inclemeleri saat 05.00 sıralarında tamamlandı. Ceset zırhlı araçlar eşliğinde otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öte yandan, ceset getirilmeden önce Adli Tıp Kurumu önünde güvenlik önlemi alınırken bir toplumsal müdahale aracı TOMA'nın da hazır bekletildiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken operasyonun içeriği ve detayları hakkında bilgi verilmedi. (Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / DHA)

Habertürk gazetesinden Nihat Uludağ'ın edindiği bilgiye göre operasyonda öldürülen İ.Ö.'nün, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bombalı suikast hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

DHKP-C’li İ.Ö’nün cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Evde sabah saatlerine kadar inceleme yapıldı.