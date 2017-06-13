Kadıköy’de ev baskınında öldürülen kişinin ismi netleşti

Kadıköy’de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ev baskınında bir kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) üyesi İnanç Özkeskin olduğu öğrenildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Kadıköy Koşuyolu Mahallesi Betül Sokak üzerindeki bir sitede bulunan adrese gece 00.00 sıralarında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. DHA operasyonda polis ile çatışma çıktığını iddia etti. Polislerin yaptığı ev baskınında bir kişi polislerce öldürüldü.

Abisi açlık orucunda hayatını kaybetmişti

Halkın Hukuk Bürosundan Avukat Oya Arslan’dan alınan bilgiye göre; ev baskınında yaşamını yitiren kişinin Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) üyesi İnanç Özkeskin. İnan Özkeskin’in 1996 ölüm oruçlarında hayatını kaybeden İlginç Özkeskin’in ağabeyi olduğu öğrenildi.

Operasyonla ilgili detay verilmedi

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının, incelemeleri saat 05.00 sıralarında tamamlandı. Ceset zırhlı araçlar eşliğinde otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken operasyonun içeriği ve detayları hakkında bilgi verilmedi.

Soylu'ya suikast iddiası

Sözcü gazetesinin emniyet kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre, ölüdürülen kişinin "DHKP-C'li olduğu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya suikast hazırlığında olduğu" öne sürüldü.