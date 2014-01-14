Çocuk gelin Kader Erten'in babası: Kızım zulüm görüyordu



Siirt’te 11 yaşındayken gelin edilen 12’sinde ilk çocuğunu kucağına alan ve 14’ünde doğurduğu ikinci bebeğini erken doğum nedeniyle kaybettikten sonra odasında ölü bulunan Kader Erten’in, berdelle evlendirildiği ve av tüfeğiyle vurulduğu ortaya çıktı. Erten’in gelin gittiği aile olayın intihar olduğunu savunurken, Kader’in babası Musa Erten kızının şiddet gördüğünü söyledi. Savcılık ise cinayet şüphesini soruşturuyor.

'Berdelle evlendirdim'

14 yaşındaki Kader Erten önceki gün akşam saatlerinde ‘gelin’ gittiği köyde toprağa verildi. Kader’in ölümüne ilişkin sır perdesini savcılığın yürüttüğü soruşturma aralayacak. Kader’in gelin olarak gittiği Atak ailesi genç kızın intihar ettiğini ve yaşının da 18’den büyük olduğunu iddia ederken Pervari Savcılığı ise ölümü şüpheli olarak değerlendirerek cinayet ihtimalini de soruşturmaya başladı. Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Bayar, ölümün av tüfeğinden çıkan saçmadan kaynaklı gerçekleştiğini belirterek, genç kızın elinde barut izinin olup olmadığına yönelik incelemenin sonucunu beklediklerini söyledi. Bayar, olayın intihar mı cinayet mi olduğuna dair ellerinde şu ana kadar net bir bulgu olmadığını kaydetti.

Kader’in babası Musa Erten, Milliyet Gazetesi'nden Damla Yur'a konuştu. Baba Erten, kızının 1997 yılında doğdunu ve 11 değil 13 yaşında evlendiğini iddia ederek şunları anlattı; “Ben 97’de cezaevindeyken kızım doğdu. Cezaevinde olduğum için 40 gün sonra nüfus cüzdanını çıkarttık. Şu anda 16 yaşındaydı. Ben kızımı berdel usulü evlendirdim. Ama kızım da çocuğu beğendi. Oradan da oğluma bir gelin aldık. Kimse bir suçu yoksa intihar etmez. Gittiği evde kızımın zulüm gördüğünü öğrendim. Kocası da kayınbabası da kızımdan memnundu. Ama kayınvalidesi ve bacısı kızımdan memnun değildi. Arkadaşlarına ‘Benim durumum hoş değil’ diyormuş. Kızıma hakaret edip, dövüyorlarmış. Yanına gidecektim ama Allah nasip etmedi.”

Kader’le aynı anda berdel usulü evlendirilen ağabeyi Zeki Erten ise şöyle konuştu: “Benim kardeşimle o ailenin oğlunu yaptılar. Çünkü aile de çocuk da çok beğendi. Sonra bize dediler ki, ‘Kızınızı berdel usülü almak istiyoruz’. Babam da kardeşime sordu. Hatta utanmasın diye odaya çekip sordu. Kardeşim tamam deyince, oradan da bir gelin biz aldık. Onunla da ben evlendim. O zaman ben de eşim de 17 yaşındaydık. Kardeşimle 2 ay önce telefonla konuştuğumda sıkıntısı yoktu.”

‘Kadın gibi duruyordu’

Kader’in düğünün yapıldığı Atlıhan köyünün muhtarı Fahrettin Ertem ise berdel sürecini şöyle anlattı: “Kader evlendiğinde muhtar değildim ama burada yaşıyordum. Aile karşılıklı kız alıp vermeyi sever. Musa hem kızını verdi, hem de kız aldı. Kız için oğlan buraya geldi 2 gün konuştular ve birbirlerine gülümsedikleri için evlendiler. Gülümsemeseler vermezlerdi. Ben kızı 17 yaşında sanıyordum. Bilseydim tepki gösterirdim.”

Kader’in son nefesini verdiği Yapraktepe köyünün muhtarı Mehmet A. Kartal ise, “Ölen kızın kucağında bebeği vardı. O zaman çocuğu 7-8 aylık falandır. Kızın çocuk olduğunu bile bilmiyorum, kadın gibi duruyordu” dedi.

‘İmam için inceleme yapılmalı’

Kader’in düğünün olduğu Van Çatak İlçesi Müftüsü Muhammed Sadık Kılıç da resmi nikahı olmadan imam nikahı kıymanın kanunen suç olduğunu söyledi. Bu nikahı kıyan kişi hakkında gereğinin yapılması gerektiğini kaydeden Kılıç, “İmam nikahının gerçekleştiği tarihte ben burada görevde değildim. Fakat bölge halkı bu genç çocuğun dini nikahının burada kıyıldığını söylüyor. Osman isimli bir imamın kıydığı söyleniyor. Ancak müftülüğümüze bağlı Osman isimli bir imam yok.

Eğer böyle bir dini nikah kıyıldıysa bu imam incelenecektir. Olay savcılığa da intikal ettiği için araştırma yapmak için bize resmi bir yazının gönderilmesi gerekiyor. Bahsedilen olaydaki gelinin çocuk olması çok üzücü. Bu durum kınanmalı ve tepki gösterilmeli” diye konuştu.