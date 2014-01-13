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Yaşam

Çocuk gelinin ölümüne bakanlıktan inceleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Siirt'te evinde ölü bulunan çocuk gelinle ilgili inceleme başlatılması için düğmeye bastı

13 Ocak 2014 00:30

Siirt'te 12 yaşında görücü usulüyle evlendirilen ve evinde ölü bulunan Kader Erten'le ilgili, Bakan Ayşenur İslam'ın talimatıyla inceleme başlatıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hıfzullah Canpolat, Pervari ilçesinde 12 yaşında görücü usulüyle evlendirilen ve evinde ölü bulunan Kader Erten'le ilgili, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın talimatıyla inceleme başlatıldığını açıkladı.

Canpolat, "Erten'in küçük yaşta evlendirilmesi ve çocuk yaşta doğum yapmasıyla ilgili araştırma yapacağız" dedi.

Canpolat, "Olaya, kurum olarak iki yönden bakacağız. Birincisi küçük yaştaki çocuğunun koruma altına alınıp alınmaması hususu, ikincisi ise bir çocuğun erken yaşta evlendirilmesiyle ilgili savcılığın açmış olduğu soruşturmada hukuki anlamda olaya müdahil olacağız" şeklinde konuştu.

Canpolat, Erten'in ikinci doğumunu 12 Eylül 2013'te yaptığını ifade ederek, "Gelinin yaşı küçük olduğundan hastane, durumu jandarmaya bildiriyor. Konu, savcılığa intikal ediyor. Aile de gelinin kemik yaşının daha büyük olduğunu öne sürüyor. Savcılık da bunun üzerine yaş tashihi istemiş. Yapılan yaş tashihinde gelinin kemik yaşı, 16 çıkmış. Savcılık, gelinin 16 yaşında olduğunu karara bağlamış ama kız her ne kadar 16 yaşında olsa da 2 yıl önce 14 yaşında oluyor" diye konuştu.

 

Muhtemelen evde doğum yapmış

 

Erten'in 1,5 yaşındaki çocuğunu nerede dünyaya getirdiği bilgisine henüz ulaşamadıklarını ifade eden Canpolat, "Muhtemelen evde doğum yapmış. Konuyla ilgili uzmanlarımızla olayın yaşandığı Pervari ilçesine gideceğiz. Gelinin, ilk doğumunu nerede yaptığını araştıracağız. Eğer bir hastanede ilk doğum gerçekleşmişse bunun mutlaka bildirilmesi gerekiyordu. Eğer doğum evde gerçekleşmişse aile hata üzerine hata yapmış oluyor" dedi.

Mehmet Atak ve Kader Erten'in resmi nikahının bulunmadığını vurgulayan Canpolat, Erten'in 1,5 yaşındaki çocuğunun nüfus cüzdanının olmadığını da sözlerine ekledi.

Van'ın Çatak ilçesinde yaşarken, ailelerin onayı üzerine bir süre önce Mehmet Atak ile evlendirilen Kader Erten, erken doğumla dünyaya getirdiği ikinci çocuğunun ölümünün ardından, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe köyündeki evinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu.

 

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