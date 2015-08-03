Kaddafi'nin oğlunu Amal Clooney savunacak

Libya'da devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfulislam Kaddafi'nin de aralarında bulunduğu 37 sanığın "göstericileri öldürmeyi teşvik ettikleri ve insanlığa karşı suç işledikleri" yargılandığı davada Kaddafi’nin avukatlığını George Clooney'in eşi Amal Clooney’nin yapacağı açıklandı.

Hürriyet'in İngiliz Daily Mail gazetesine dayandırdığı habere göre, Amal Clooney ve meslektaşı Jon Jones ile Seyfülislam Kaddafi ile eski istihbarat başkanı Abdullah al-Senussi’yi idamdan kurtarmak için savunma hazırlıyor. Clooney ve meslektaşları idam cezasına çarptırılan iki sanığın da “usullere uygun bir şekilde yargılanmadığını ve Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde bir kez daha hâkim karşısına çıkması gerektiğini” söylüyor.

Lahey’deki mahkeme hiçbir suçluya idam cezası vermiyor. Seyfülislam Kaddafi ve eski istihbarat şefi Senussi, geçen hafta Trablus’taki davada "Libya halkına karşı insanlık suçu işledikleri" gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmıştı.

Geçen yıl ABD'li oyuncu George Clooney'le evlenen Amal Clooney, daha önce İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek’in “Ermeni soykırımı uluslararası yalandır” sözleri nedeniyle İsviçre’de mahkum edilmesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde yansıyan davada Ermeni tarafının avukatlığını üstlenen ekipte yer almıştı.