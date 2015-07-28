Kaddafi'nin oğluna idam cezası



Libya'da bir mahkeme Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ve Kaddafi'ye yakın sekiz kişi hakkında 2011 yılındaki barışçıl protestoları bastırmak ve savaş suçu işlemek suçlarından idam kararı verdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, idam kararlarının kaygı uyandırıcı olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Tutukluluk dönemini ve davayı yakından izledik. İncelemelerimiz sonucunda uluslararası standartların zedelendiğini tespit ettik" denildi. Örgüt, savunma makamının çalışmalarının engellendiği ve sanıkların bireysel suçlarınınn tespit edilemediği değerlendirmesini yaptı.

Libya'da 2011 yılındaki ayaklanmalar, eski devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin devrilmesi ile sonuçlanmış, Kaddafi isyan sırasında öldürülmüştü. Mahkemenin idam cezası verdiği kişiler arasında, eski istihbarat şefi Abdullah El Senusi ve eski Başbakan Bağdadi El Mahmudi gibi isimler bulunuyor. Kaddafi rejimi yanlısı sekiz kişi müebbet hapse çarptırılırken, yedi kişi hakkında ise 12 şer yıl hapis cezası verildi. Dört sanık beraat ettirildi.

Seyfülislam Kaddafi dışındaki tüm sanıklar tutuklu yargılandı. Seyüflislam Kaddafi 2011 yılından bu yana Libya'nın batısında faaliyet göstern Zintan adlı bir örgütün elinde bulunuyor.

Sanıkların mahkeme kararını temyize götürme hakkının olduğu belirtildi.