Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede üst üste meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi. Patlamalarda yaralananların tedavileri hastanelerde devam ediyor.

Washington Post ve CBS News'in haberlerine göre, terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 170 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, yaşamını yitirenlerin çoğunun Afgan olduğunu bildirdi. İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik" dedi.

Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi.

Batılı bir güvenlik yetkilisi, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.

ABD ordusu da hayatını kaybeden askerlerin sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı. Patlamalarda en az 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kabil'deki hastanelerde yoğunluk

Kabil'deki doktor ve hemşireler gece boyunca patlamalarda yaralananların tedavisiyle ilgilendi. Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle personel sayısında düşüş yaşanan hastaneler, ciddi anlamda yoğunlukla karşılaştı.

Tahliyeler sürüyor

ABD, havalimanı çevresindeki saldırıların ardından Afganistan'dan tahliyelerin süreceğini açıklamıştı. Britanya Savunma Bakanlığı da bugün Kabil'den 1000 kişinin daha tahliye edileceğini duyurdu.

İsmini vermeyen bir NATO diplomatı, Reuters'a yaptığı açıklamalarda, Afganistan'daki bütün yabancı güçlerin vatandaşlarını ve büyükelçilik çalışanlarını 30 Ağustos'a kadar tahliye etmeyi planladığını açıkladı.

Taliban güçlerinin güvenliği sıkılaştıracağını söyleyen diplomat “Taliban liderleri Kabil'deki IŞİD ağını araştırmalı. Geçen haftalarda yüzlerce mahkumun hapislerden çıkmasına izin verdiler. Güvenlik onların sorumluluğunda” dedi.

"Sorumluluğu IŞİD üstlendi"

Reuters haber ajansı, IŞİD'in Kabil'deki saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini duyurmuştu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie de saldırının IŞİD tarafından düzenlendiğini söylemişti.

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