Biden'dan Kabil'deki patlamaların ardından açıklama: Bu saldırıyı gerçekleştirenler bilsin ki, asla affetmeyeceğiz, bedelini ödeteceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen patlamalara ilişkin, saldırıların faillerini affetmeyeceklerini belirterek; kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

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Biden akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, istihbarat değerlendirmelerine göre saldırının IŞİD'in Horasan kolu tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırıda hayatını kaybedenler için "kahraman" ifadesini kullanan Biden, ‘’Başkalarının hayatlarını kurtarmak için tehlikeli, özverili bir göreve girişmiş kahramanlar. Tarihte görülmemiş bir hava operasyonunun parçasıydılar’’ diyerek bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

IŞİD'e seslendi: Size bedel ödeteceğiz

Joe Biden, saldırıyı düzenleyenin IŞİD olduğunu belirtmesinin ardından ‘’Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve Amerika'ya zarar vermek isteyenler şunu bilsinler: Affetmeyeceğiz. Unutmayacağız. Peşinize düşeceğiz ve size bedel ödeteceğiz. Emrimdeki her türlü araçla çıkarlarımızı ve halkımızı savunacağım’’ dedi.

IŞİD'i vurmak için emir verdi

‘’İstediğimiz zaman, seçtiğimiz yerde, seçtiğimiz anda kuvvet ve hassasiyetle karşılık vereceğiz” diyen Biden, Kabil'deki kuvvetleri korumak için gerekli azami adımları atmaları için komutanlara emri verdiğini söyledi. Joe Biden, askeri komutanlara “IŞİD varlıklarını, liderliğini ve tesislerini vurmak için operasyonel planlar geliştirmelerini” emrettiğini açıkladı.

"Tahliyeyi sürdüreceğiz"

Sahadaki durumun “gelişmekte” olduğunu kaydeden ABD Başkanı, ‘’Üst düzey askeri liderlerimiz ve sahadaki komutanlarımızla sürekli temas halindeyim. Bu görevi tamamlayabileceğimizi ve tamamlamamız gerektiğini açıkça belirttiler. Teröristler tarafından caydırılmayacağız. Tahliyeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.