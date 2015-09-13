Kabê'deki vincin devrilme nedeni belli oldu

Kâbe’yi çepeçevre saran vinçlerden en büyüğü, önceki gün fırtınaya dayanamayarak devrildi. Hacı adaylarının üzerine düşen Alman malı Lieber marka vinç, Bin Ladin Şirketler Grubu’nun yürüttüğü Kâbe’yi Genişletme Projesi dahilinde ağır iş makinelerini ve yükleri Harem’in içine almak için kullanılıyordu. İddiaya göre vinç çok sık kullanılmadığından, 500 tonluk denge ağırlıkları da takılı değildi. Vinç ağırlıkları takılı olmadığı için şiddetli fırtına nedeniyle devrildi.

Mermer parçaları saplandı

Fatma Aksu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, tavaf alanına devrilen vinç, zemini ve kolonları parçaladı. Binlerce küçük mermer parçası şarapnel gibi hacı adaylarına saplandı. Ölenlerin büyük çoğunluğu olay yerinde hayatlarını kaybetti. İkindi namazından sonra tavaf yapılırken yaşanan facianın ardından yaralılar golf arabalarıyla Harem’in dışına taşındı.

4 Türk hacı aday öldü

Hayatını kaybeden Türk hacı adaylarının Şükrü Kocatepe ve Ramazan Özmen, Kadir (Abdülkadir) Gökmen, Kazım (Kasım) Ekrem olduğu açıklandı. Suudi Arabistanlı görevliler ölen hacı adayları arasında adının Kazım veya Kasım Ekrem olan bir kişi olduğunu bildirirken Diyanet kayıtlarında o isimde bir hacı adayı olmadığı ifade edildi. Türk olduğu bildirilen hacı adayının başka bir ülke kontenjanından Suudi Arabistan’a gelmiş veya Mekke’de işçi olabileceği belirtildi.

Faciaya rağmen namaz izdihamı

Kâbe'de yaşanan faciaya rapmen sabah namazı için birçok insan toplandı. Başta Kâbe’nin ortasında yer alan iki katlı çelik halkada tavafa izin verilmedi. Suudi Arabistan yetkilileri izdihamı önlemek için mecburen Kâbe’ye girişi açtı.

İnşaat şirketi: Takdir-i ilahi

İnşaatı yürüten Bin Ladin Grubu’ndan bir mühendis Fransız haber ajansı AFP’ye vincin çökmesinin teknik bir sorundan kaynaklanmadığını, ‘takdir-i ilahi’ olduğunu söyledi.

Osmanlı revakları zarar görmedi

Vincin düştüğü alan Kâbe’de yükselmeye başlayan Osmanlı revaklarına sadece birkaç metre mesafede bulunuyor. Ancak revakların büyük bölümü henüz monte edilmediği ve paketli olarak bekletildikleri için zarar görmedi.

11 Türk taburcu oldu

Kâbe’de yaralanan 19 Türk hacı adayından 11’inin tedavisi sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonuyla gelenlerin tamamının tarandığını, şirket organizasyonuyla gelenlerin tespitinin ise sürdüğünü kaydetti. Bu yıl toplam 56 bin Türk hacı adayının Suudi Arabistan’a gittiği kaydedildi.

‘Allah kutsal topraklarda aldı’

Fatih Turan'ın DHA'da yer alan haberine göre, olaydan sonra kaybolan ve eşinin ifadelerine göre hayatını kaybettiği belirtilen Erol Karağaçlı’nın (61) Trabzon Boztepe Mahallesi’ndeki evi taziye için gelenlerle doldu. Bahadır Karaağaçlı, “Allah, o kutsal topraklarda babamı aldı. Annemin yaralı olduğu bilgisini aldık” dedi.

‘Mekke’de toprağa verilecekler’

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Ekrem Keleş, “Haremde vefat edenleri, ailelerden hiçbiri başka yere defnedilmesini istemez” diyerek ölenlerin Mekke’de toprağa verileceğini söyledi. Keleş, inşaatlar nedeniyle Kâbe’nin kapatılmasının söz konusu olamayacağını belirterek “Tarih boyunca tavaf hiç durmamış. Ama gerekli tedbirlerin de alınması gerekiyor. İnşaat bu yıl tamamlanacak” diye konuştu.

Kan parası verilecek

Keleş, ölenlerin ailelerinin dava açma hakkı olduğunu söyleyerek, “Kan bedeli uygulaması var. Hukuki olarak talep edilmeden, inşaat firmasından maddi tazminat alınabilir” dedi.