Kabe'de fırtına nedeniyle vinç devrildi: En az 107 ölü, 238 yaralı!

Kabe'de şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Mescid-i Haram'da bulunan bir vinç hacı adaylarının üzerine düştü. Suudi yetkililere göre ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in açıklamalarına göre ölenlerin arasında 2 Türk hacı adayı da bulunuyor.

Yaklaşık 800 bin hacı adayının Hac görevini yerine getirmek için bulunduğu Kabe’de son birkaç gündür sokaklarda su baskınlarına yol açan, ağaçları tabelaları uçuran şiddetli kum fırtınası ve aşırı yağmur, dün büyük bir faciaya yol açtı. Dün yerel saatle 17.30 sularında, Kabe’yi çevreleyen tonlarca ağırlıktaki 50-55 metre uzunluğundaki vinçlerden biri tavaf alanın zemin katındaki hacı adaylarının üzerine düştü. Kaza, hacı adayları üç yıldır devam eden Kabe’yi genişletme projesi kapsamında dev vinçlerin altında ibadetlerini yapmaya çalışırken meydana geldi. En az 107 kişi yaşamını yitirdi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Teşkilatı, 238 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında 2 Türk’ün olduğu belirtildi. 19 Türk yaralı, ancak sağlık durumları iyi.

Facianın ardından insanlar sağa sola koşmaya başlarken bölgeye kısa sürede onlarca asker ve ambulans sevk edildi. Kabe boşaltılırken demir halkada tavaf yasaklandı. Kazaya tanık olan hacı adayları büyük şok yaşadılar. Ölümden dönen hacıların çoğu büyük bir moral bozukluğuyla yatsı namazından sonra otellerine döndü. Bir Türk hacı adayı, “O vincin altında kalanlar sağ çıkamaz” diyerek facianın boyutunu anlattı. Başka bir Türk hacı adayı ise kanlar içinde kalan Kuran-ı Kerim’ini göstererek “Kuran okuyordum, hep kanlar içinde kaldı. Orada kadının bacağı koptu, dört kişinin öldüğünü gördüm” dedi.

Yoğun inşaat

Mekke Emiri Prens Halid el Faysal kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Kabe’deki vincin yıldırım düşmesi sonucu devrildiği öne sürülüyor. Suudi Arabistan geçen yıl, Mescid-i Haram’ı genişletme projesi kapsamındaki inşaatlar nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kabul edilen hacı adaylarının sayısını azaltmıştı. Hac kotası uygulayan Suudi yetkililer, Kabe’de aldıkları tüm engellere rağmen yine de faciaya engel olamadılar. Geçen yıl da hacda ibadet sırasında vinçten bir parça düşmüş, tavaf alanı kapatıldığı için ölen ya da yaralanan olmamıştı.

2 Türk vatandaşı öldü

Kazada yaralanan Türklerin büyük bölümü olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Erol Kavaağaçlı ve Abdülkadir Gökmen hayatını kaybetti. Yaralıların isimleri: Mehmet Ali Ünal, Nurettin Günaydın, İrfan Okulu, İsa Sarah, Feride Karaağaçlı, Hasan Yoldaş, Cennet Kavaç, Mehmet Türkmen, Safiye Yıldız, Habip Barlalı, Yusuf Emsal, Refie Üret, Abdullah Üresin, Abdülgazi Savaş, Zeki Eldem, Mustafa Boz, Hasan Apaydın, Mehmet Aslantaş, Hüssam İ. Wahded.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı'nı aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'u telefonla arayarak, Kabe'de yaşanan elim hadisenin kendisini de derinden üzdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde, Mescid-i Haram'daki vincin düşmesi neticesinde hayatlarını kaybeden hacı adaylarına Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.



Kral Selman'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu acılı günde üzüntülerini paylaşmasından dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Hürriyet'e yaptığı açıklamaya göre ölenlerin arasında 2 Türk hacı adayı da var. Kabe'de hacı adaylarının üzerine vinç devrilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı, başta Suudi Arabistan makamları olmak üzere Riyad Büyükelçiliği ve diğer Türk temsilcilikleri ile irtibata geçti. Hürriyet'e konuşan bir Dışişleri yetkilisi şu an için Ankara'ya Suudi makamlarından gelen ilk bilgilere göre 2 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini, 14 Türk hacı adayının da yaralı olduğunu söyledi.

Dışişleri yetkilisi, "Bu tabii ki şu an için bize ulaşmış bilgiler. Saatler ilerledikçe durum değişebilir. Çünkü ihrama girmiş olan hacı adaylarımızın üzerinde kimlik bulunmuyor. Umudumuz bu sayının artmaması" dedi.

Diyanet görevlisi Ahmet Turan Yıldız, Trabzonlu bir hacı adayının hayatını kaybettiği yönünde duyumlar aldıklarını açıkladı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç ise 10 Türk hacı adayının yaralandığını ve hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Hürriyet'in haberine göre saat 17.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış ve fırtına ulaşımı felç ederken, fırtına nedeniyle Mescid-i Haram'da bulunan, 50-55 metrelik bir vinç hacı adaylarının üzerine düştü. Suudi yetkililerden, ölü ya da yaralı sayısıyla ilgili bir açıklama gelmedi.