Kabe'deki kazanın sebebi yıldırım mı?

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Mescid-i Haram'da bulunan hacı adaylarının üzerine düşen ve 2'si Türk 87 hacı adayının ölümüne sebep olan vinçe kazadan önce yıldırım düştüğü iddia edildi. Görgü tanıkları, "Rüzgardan sonra vinç devrildi. Yıldırım düştü büyük ihtimalle" iddiasında bulundu.

Hürriyet gazetesine konuşan Doktor Muhammet Abdullah Furkan, Kabe'de meydana gelen vinç kazasıyla ilgili, "Rüzgardan sonra vinç devrildi. Yıldırım düştü büyük ihtimalle. Safa ve Merve'den tavaf alanlarına doğru geldi. Tavaf alanında en alt kattaydım ben, tavaf alanı kıpkırmızı olmuştu, çok ciddi sıkıntılar vardı. Büyük ihtimalle yıldırım düştü. Çünkü o kadar fazla vinci düşürecek kadar rüzgarlı değildi" diye konuştu.



Tavaf alanının en alt katında olduğu için dışarıdaki hasarı göremediğini anlatan Furkan, "İçeride hasar yaratacak bayağı bir parça vardı. Ben 15 kadar hastaya müdahale ettim. Benim müdahale ettiklerimde ölü yoktu. Bir iki tane durumu kritik hasta vardı ama orada koştururken Safa Merve ve 3. katta 500 sayısından bahsediliyordu" ifadelerini kullandı.