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Kabataş'ta saldırıya uğradığı iddia edilen kadının kayınpederi: Görüntüler montajlanmış

'Biliyorum ve inanıyorum; bir gün biri elinde CD ile gelecek...'

08 Mart 2015 11:19

Kabataş saldırısı tartışmaları, iddiaların savunucularından gazeteci Elif Çakır’ın avukatı Fidel Okan’ın “Kabataş saldırısı kurgu ve düzmeceydi” sözleriyle yeniden gündeme gelirken hükümete yakınlığıyla bilinen 5 gazeteden 13 yazarın kaleme aldıkları yazılarda “Diliniz KABA, vicdanınız TAŞ” başlığını kullanmasıyla bir kez daha tırmandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da tartışmalara katılarak, "Gezi olayları yaşadık, bu esnada bir anne yanında cocuğu olduğu halde bir grup taciz etti" açıklamasıyla bir kez daha Kabataş saldırısı iddialarını savundu. Saldırıya uğradığı iddia edilen Z.D’nin kayınpederi Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, "Biliyorum ve inanıyorum. Bu işler soğuduktan sonra birisi elinde bir CD ile gelecek ve "İşte o görüntüler" diyecek" dedi. Develioğlu, "yayınlanan görüntülerde gelinine saldırı anlarınının silindiğini" iddia ederek, "görüntüleri montajlayıp 'bakın saldırı yok' diyorlar" savunması yaptı

Sabah gazetesinden Şaban Arslan'nın sorularını yanıtlayan (8 Mart 2015) Develioğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Biliyorum ve inanıyorum. Bu işler soğuduktan sonra birisi elinde bir CD ile gelecek ve "İşte o görüntüler" diyecek. Çünkü gelinimin saldırıya uğradığı Kabataş'taki olay yerinde bir MOBESE kamerası var. Benzin istasyonunun kameraları var. Her nedense o gün ikisi de arızalı. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Olay yerini gören 2 kamera da nasıl arızalı olur? Görüntüleri montajlayıp "Bakın saldırı yok" diyorlar.

Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz vefat etti biliyorsunuz. Ailesine sabır diliyorum. O olayda, "Bilirkişi kamera görüntülerini sildi" beyanına inananlar ve buna inanmamız için baskı yapanlar, Kabataş'taki görüntülerin bilinçli olarak yok edildiğine niye inanmıyor? "Orada kamera görüntüsü kasten silindi" diye kampanya yürütenler, biz aynı şeyi söyleyince, "Yalan" diyorlar.

Bu olayın görüntüleri basına ilk servis edildiğinde bir seçim arifesindeydik. Şimdi yine seçim öncesi ve bu olayı yine ortaya getirdiler. Malum grupların yayın organlarına bakın, anlarsınız ne demek istediğimi. Çünkü ellerinde başka argüman kalmadı. Televizyonlarından, gazetelerinden korkunç bir algı operasyonu yürütüyorlar. Bize acımasızca saldırıyorlar. İçimizi yeniden acıtmak, "Zaten bunlar hep yalancı" algısı oluşturmak için... Biz olaya hiç ideolojik yaklaşmadık. Haklılığımızı ispatlama zorunluluğumuz yok. Tek amacımız, bu vahşi saldırıyı yapanların hak ettikleri cezayı çekmeleri."

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