Latif Demirci çizdi: İstanbul bağımsız milletvekili adayı Halis Suni Deri, 'Referansım Kabataş'tır' dedi!

“Kabataş saldırısı” iddiasının savunucularından gazeteci Elif Çakır’ın avukatı Fidel Okan’ın saldırı iddiasının “kurgu ve düzmece” olduğunu açıklaması tartışmaları yeniden başlattı. Hükümete yakın 5 gazeteden 13 köşe yazarı, “Diliniz KABA, vicdanınız TAŞ” başlığıyla kaleme aldıkları yazıda saldırı iddiasının arkasında dururken, tartışmalara dahil olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Kabataş’ta bir anne ve bebeği tacize uğradı. Bu tacizi gerçekleştirenlerin üstüne gitmeyenler, olayı yazan 4 bayan gazetecinin üzerine gidiyor” dedi. Hürriyet çizeri Latif Demirci gazetenin bugünkü (7 Mart 2015) nüshasında Kabataş’ta saldırıya uğradığını öne süren Zehra Develioğlu’nun sözünü ettiği “üstü çıplak, deri eldivenli” kişilerden birini tasvir etti.

Demirci, karikatürde, "Referansım Allah'tır" diyen AKP Malatya milletvekili aday adayı Ebuzer Aydın'a da gönderme yaparak, “Referansım Kabataş’tır başlığıyla “Halis Suni Deri” isimli bir milletvekili aday adayının kartvizitini çizdi.

Demirci, daha önce de bir "Kabataş olayı" karikatürü çizmişti.