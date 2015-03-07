T24 LogoT24 Logo
Gündem

Latif Demirci çizdi: İstanbul bağımsız milletvekili adayı Halis Suni Deri, 'Referansım Kabataş'tır' dedi!

Hürriyet çizeri Latif Demirci'den ikinci Kabataş karikatürü...

07 Mart 2015 12:59

“Kabataş saldırısı” iddiasının savunucularından gazeteci Elif Çakır’ın avukatı Fidel Okan’ın saldırı iddiasının “kurgu ve düzmece” olduğunu açıklaması tartışmaları yeniden başlattı. Hükümete yakın 5 gazeteden 13 köşe yazarı, “Diliniz KABA, vicdanınız TAŞ” başlığıyla kaleme aldıkları yazıda saldırı iddiasının arkasında dururken, tartışmalara dahil olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da “Kabataş’ta bir anne ve bebeği tacize uğradı. Bu tacizi gerçekleştirenlerin üstüne gitmeyenler, olayı yazan 4 bayan gazetecinin üzerine gidiyor” dedi.  Hürriyet çizeri Latif Demirci gazetenin bugünkü (7 Mart 2015) nüshasında Kabataş’ta saldırıya uğradığını öne süren Zehra Develioğlu’nun sözünü ettiği “üstü çıplak, deri eldivenli” kişilerden birini tasvir etti.

Demirci, karikatürde, "Referansım Allah'tır" diyen AKP Malatya milletvekili aday adayı Ebuzer Aydın'a da gönderme yaparak, “Referansım Kabataş’tır başlığıyla “Halis Suni Deri” isimli bir milletvekili aday adayının kartvizitini çizdi.

 

Demirci, daha önce de bir "Kabataş olayı" karikatürü çizmişti.

ETİKETLER

latif demircikarikatürhürriyetkabataşhalis suni derihaber

İlgili Haberler

Latif Demirci, İhsanoğlu'nun sloganını Ramazan'a uyarladı

Hürriyet karikatüristi Demirci'den Köşk adayı Prof. İhsanoğlu'nun seçim sloganı 'Ekmek için Ekmeleddin' yorumu

Latif Demirci'den Erdoğan göndermeli Berkin Elvan karikatürü

Latif Demirci, Hürriyet'teki köşesine Berkin Elvan'ı taşıdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24