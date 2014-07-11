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Latif Demirci, İhsanoğlu'nun sloganını Ramazan'a uyarladı

Hürriyet karikatüristi Demirci'den Köşk adayı Prof. İhsanoğlu'nun seçim sloganı 'Ekmek için Ekmeleddin' yorumu

11 Temmuz 2014 16:12

CHP ve MHP ile birlikte 5 partinin ortak deklarasyonuyla Köşk'e aday olan Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri için belirlediği "Ekmek için Ekmeleddin" sloganı Twitter'da tartışmaya yol açarken Hürriyet karikatüristi Latif Demirci sloganı Ramazan'a uyarlayarak ti’ye aldı.

Çizdiği karikatürde Ramazan ayı göndermesi yapan Demirci, elinde pide olan bir vatandaş tasviri üzerine “Ramazan dolayısıyla ‘Pide için Pidmeleddin’ sloganını yazdı.

 

Twitter’ı ikiye böldü

 

İhsanoğlu’nun seçim sloganı dün açıklanmasının ardından Twitter kullanıcılarını da ikiye böldü. Slogana destek verenler açtıkları #ekmekicinekmeleddin hashtag'i ile tweetler paylaştı. AKP'nin Köşk adayı Başbakan Tayyip Erdoğan’ı destekleyenler ise sloganı ti'ye almak için açtıkları #yoğurtiçin hashtag'ini Twitter'da dolaşıma soktu. 

Latif Demirci'nin Hürriyet gazetesinde yayımlanan (11 Temmuz 2014) karikatürü şöyle:

 

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