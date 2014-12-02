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Latif Demirci'den Erdoğan göndermeli Berkin Elvan karikatürü

Latif Demirci, Hürriyet'teki köşesine Berkin Elvan'ı taşıdı

02 Aralık 2014 10:35

Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’ndaki evinden ekmek almak için çıkan ve polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu komaya girerek 269 gün sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ailesi 533 gündür adalet arıyor. Hürriyet gazetesi karikatüristi Latif Demirci de Berkin Elvan’ı köşesine taşdı.

Berkin'in öldürülmesi ile ilgili yürütülen idari soruşturmanın sadece bir bölümümün savcılığa yollandığını söyleyen Elvan ailesi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da  #BerkinElvanDosyasıNerede etiketiyle bir açıklama paylaştı. Berkin'i vuran polislerin görüntüsünün bulunmasına rağmen kimliklerinin hala tespit edilmemesi ve ilişkisi kesildiği iddiasıyla bazı polislerin fotoğraflarının gönderilmemesine tepki gösteren Elvan ailesi paylaştıkları açıklamada "Fotoğrafların şüphelileri korumak için göndermedikleri kanısındayız" ifadelerini kullandı.

 

Latif Demirci’den Berkin Elvan karikatürü

 

Hürriyet Karikatüristi Latif Demirci de Berkin Elvan’ın ailesinin adalet arayışını köşesine taşıdı.

Demirci’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ağzından verdiği konuşma balonunda “Bazıları utanmadan soruyor ‘Berkin Elvan dosyası nerede?..’ Bakın böyle bir şey adaletin fıtratında yoktur!  Olamaz da!..” ifadeleri yer aldı. 

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