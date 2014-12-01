Ailesi soruyor: Berkin Elvan dosyası nerede?

Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’ndaki evinden ekmek almak için çıkan ve polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu komaya girerek 269 gün sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ailesi 533 gündür adalet arıyor.

Berkin'in öldürülmesi ile ilgili yürütülen idari soruşturmanın sadece bir bölümümün savcılığa yollandığını söyleyen Elvan ailesi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da #BerkinElvanDosyasıNerede etiketiyle bir açıklama paylaştı.

Berkin'i vuran polislerin görüntüsünün bulunmasına rağmen kimliklerinin hala tespit edilmemesi ve ilişkisi kesildiği iddiasıyla bazı polislerin fotoğraflarının gönderilmemesine tepki gösteren Elvan ailesi paylaştıkları açıklamada "Fotoğrafların şüphelileri korumak için göndermedikleri kanısındayız" ifadelerini kullandı.

“Berkin Elvan dosyası nerede?" başlığıyla paylaşılan açıklama şöyle:

Berkin Elvan vurulalı 533 gün oldu. 533 gün önce bir sabah, evimizin bir üst sokağında vuruldu Berkin. 533 gün sonunda ortada ne dava var ne de iddianame! Sadece sürüncemede bırakılan bir soruşturma… Berkin vurulduğu andan itibaren süren soruşturmada ciddi adımlar atılmamış, Berkin'i vuran polislerin görüntüsü bulunmasına rağmen kimlikleri hala tespit edilememiştir. 533 gündür süren soruşturmada yapılmayan birçok hukuki ve adli işlem bulunmaktayken yapılan en hızlı ve sürekli işlem SAVCILARIN SIRAYLA GÖREVDEN ALINMASI olmuştur.

Dosyaya bazı birliklerin fotoğrafları gönderilmiştir. Ancak 9. ve 5. birlikte görev aldığı halde daha sonra ilişkisi kesildiği iddiasıyla bazı polislerin fotoğrafları gönderilmemiştir. İlişkinin kesilmesi fotoğrafların gönderilmesi önünde engel değildir. Fotoğrafı istenen polislerin ilgili birlikte fotoğraflarının bulunmamasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. Fotoğrafların şüphelileri korumak için göndermedikleri kanısındayız.

Soruşturma evraklarının içerisinden de anlaşılacağı üzere olay hakkında bir idari soruşturma yürütülmüştür. Ancak her ne hikmetse bu idari soruşturmanın sadece bir bölümü savcılığa yollanmıştır. İdari soruşturma raporunun tamamı nerededir ve ne zaman savcılığa gönderilecektir? Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davaya kimler müdahale etmektedir ve iddianamenin ortaya çıkması için gerekenler hangi amaca hizmet ederek kimlerce geciktirilmekte ve/veya yok edilmektedir?

Berkin Elvan’ın vurulma anının bir başka emniyet aracının içinden çok daha net olarak görüntülendiği ve bu görüntülerin saklandığı ya da yok edildiği doğru mudur? Bu görüntülerin 17 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk operasyonundan önce iktidara yakın tv kanallarında hazırlanan Gezi direnişi aleyhtarı kes biçimlendir montajla videoları kurgulanırken, o gün tamamı iktidarı destekleyen tv kanallarındaki yetkili kişilerce izlendiği doğru mudur? Bu görüntülerin dönemin başbakanını yalanladığı için ve Berkin’i vuran polislerin çok daha net tespitini sağladığı için yok edildiği/saklandığı doğru mudur?

Kısaca 533 gün geride kalırken ortada iddianame ve dava yoktur. O yüzden biz soruyoruz:

BERKİN ELVAN’IN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVA NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Berkin Elvan’ın vurulmasına ilişkin soruşturma evrakları kimlerin onayından, izninden, sansüründen geçiyor? İşte bu yüzden #BERKİNELVANDOSYASINEREDE ?

Hüseyin Aygün: Berkin'in davası ne zaman başlayacaktır?

CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün Berkin'in ailesinin sosyal medyada yaptığı çağrıyı Meclis'e taşıdı.

Berkin Elvan soruşturmasının aşamalarını soran Hüseyin Aygün, sorularının Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yanıtlanmasını istedi.

Aygün'ün Berkin Elvan soruşturmasıyla ilgili Bekir Bozdağ tarafından yanıtlanmasını istediği soruları:

- Soruşturma ne aşamadadır?

- 533 gündür neden iddianame hazırlanmamıştır?

- 533 gün boyunca kaç savcı görevlendirilmiştir? Savcıların dosyadan alınma gerekçeleri nelerdir?

- 533 gün boyunca kaç emniyet görevlisinin ifadedi alınmıştır

- Faillerin kimlikleri, bilirkişi raporlarına ve eldeki görüntülere rağmen neden tespit edilmemektedir?

- 9. ve 5. çevik kuvvet birimlerinde görev aldıkları bilinen emniyet görevlilerinin istenen görüntüleri neden verilmemektedir? Birimlerden ayrılmış olmaları nedeniyle mi?

- Failler neden korunmaktadır? Korunmaktaysa neden açık kimlikleri dosyaya konulmamaktadır?

- İdari soruşturmanın sadece bir bölümü mü savcılığa gönderilmiştir? Gerekçesi nedir? İdari soruşturmanın tamamı savcılığa gönderilecek midir?

- Berkin Elvan'ın vurulma anına ait başka ve daha net görüntülerin olduğu iddiaları doğru mudur? Doğru ise görüntüler nerededir? Saklandığı ya da yok edildiği iddiaları doğru mudur?

- Eldeki delil ve belgelerin karartılması için 533 gün yetmemiş midir?

- Berkin Elvan'ın 533 gündür görülmeyen davası ne zaman başlayacaktır?