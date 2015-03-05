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5 gazeteden 13 köşe yazarının yazısı aynı başlıkla çıktı: Diliniz KABA, vicdanınız TAŞ!

Star, Akşam, Sabah, Yeni Akit, Türkiye ve Yeni Şafak yazarlarından Kabataş kampanyası...

Karikatür: Latif Demirci / Hürriyet

05 Mart 2015 11:45

Kabataş saldırısı, iddiaların savunucularından gazeteci Elif Çakır’ın avukatı Fidel Okan’ın “Kabataş saldırısı kurgu ve düzmeceydi” sözleriyle yeniden gündeme gelirken, hükümete yakınlığıyla bilinen Star, Yeni Şafak, Sabah, Yeni Akit ve Türkiye gazetesinden 12 köşe yazarı bugünkü (5 Mart 2015) yazısında “Diliniz KABA, vicdanınız TAŞ” başlığını kullandı. Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi de yazısında tek kelimelik değişiklik yaparak “Diliniz KABA, yüreğiniz TAŞ” başlığını kullandı.

Gezi Parkı protestoları sırasında Kabataş’ta başörtülü bir kadın ve bebeğinin üstü çıplak, deri eldivenli kişilerce darp edildiği iddiasının savunucularından olan gazeteci Elif Çakır’ın avukatı Fidel Okan’ın “Kabataş saldırıcısı kurgu ve düzmeceydi” sözleri, saldırı iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Fidel Okan’ın Kabataş saldırısını yeniden gündeme getiren açıklamalarının ardından Elif Çakır sessizliğini korurken, hükümete yakınlığıyla bilinen gazetedeki yazarlardan bazıları “Diliniz KABA, vicdanınız TAŞ” başlığıyla yayımlanan yazılarında saldırıya uğradığını öne süren Zehra Develioğlu ve Elif Çakır’ı savundu.

Elif Çakır'ın avukatlığını yapan Fidel Okan, Çakır'ın sunduğu programa katılmıştı.

Star gazetesinden Ahmet Kekeç, Ardan Zentürk, Halime Kökçe, Murat Çiçek ve Saadet Oruç, Yeni Akit gazetesinden Ersoy Dede ve Kenan Alpay, Türkiye gazetesinden Fuat Uğur, Sabah gazetesinden Mahmut Övür, Yeni Şafak gazetesinden Kemal Öztürk, Merve Şebnem Oruç ve Yasin Aktay yazılarında “Diliniz KABA vicdanınız TAŞ” başlığını kullandı. Abdülkadir Selvi ise tek kelimelik değişiklik yaparak, “Diliniz KABA, yüreğiniz TAŞ” başlığını kullandı.

 

 

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