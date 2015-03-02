2. Kabataş vakası: Mahkemeye göre Gezi Parkı olaylarında Divan Otel'de molotof yapıldığı iddiası gerçek değil

Gezi Parkı protestoları sırasında Kabataş’ta üzerleri çıplak onlarca erkeğin Zehra Develioğlu’na saldırıp çocuğunu yerlerde sürükleyerek üzerine idrarını yaptığı iddiasının gerçek olmadığının ortaya çıkmasının ardından, bu kez de Divan Otel’de molotof kokteyli yapıldığı iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre İstanbul Anadolu 24’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, Divan Otel otoparkında yaralıların tedavi edildiği ve otelde molotof imal edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirledi. İdare Mahkemesi de bu kararı onadı.

Gezi Parkı protestoları sırasında iktidara yakın A Haber, “Gündem Özel” adlı programda, “Divan Oteli, işgalcilerin toplanma merkezi oldu. Eylemciler, 5 yıldızlı Divan Otel’de ağırlandılar, otelde molotof kokteyli hazırladılar. Divan Otel’in otoparkında yaralı tedavi edildi” şeklinde haber yapmıştı.

RTÜK ceza vermedi

Otelin sahibi Koç grubu, kanalı RTÜK’e şikayet etti. Ancak RTÜK, AKP’li üyelerin oylarıyla, ceza vermedi. Koç, işin peşini bırakmadı ve RTÜK kararını mahkemeye taşıdı. Mahkeme ‘’ O otopark, Divan Otel’e değil, İSPARK’a ait. Molotof kokteylinin hazırlandığı söylenen oda ve banyolar da Divan Otel’e ait değil’’ kararını verdi. RTÜK, mahkemenin bu kararı üzerine A Haber’e geçen hafta uyarı cezası vermek zorunda kaldı.

Mahkeme ‘yalan’ dedi

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu 24’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi karar verdi ve Ankara 4. İdare Mahkemesi de bu kararı onadı. Kararda şöyle denildi:

“Divan Otel’e ait müstakil bir otopark olmadığı, İSPARK’ın kullanımında olan 8 katlı otoparkın 7 ve 8’inci katlarında Divan Oteli’nin 5 ve 6’ıncı katlarına bağlantı geçişlerinin mevcut olduğu, ancak, İSPARK tarafından kullanılmakta olduğu, Otel tarafına bağlantı geçitlerin ahşap bağlantı ile kapatılmış ve İSPARK tarafından bariyer konulmuş olduğu, yayınlanan programın taşıması gereken gerçeklik öğesini taşımadığı, bu hali ile gerçeğe aykırı içerik taşıdığı, kişilerin şeref ve haysiyetlerini ihlal edici toplumsal onur ve saygınlığı zedeleyici nitelik taşıdığı, somut olayda tekzibe konu olayın geçtiği otoparkın talepte bulunanlara ait Divan Otel’e ait olduğuna ilişkin somut delillerin ortaya konulmadığı, otoparkın talepte bulunanlara değil, İSPARK’a ait bir otopark olduğu, bu nedenle talebin kabulüne karar verildiği, yaptırılan bilirkişi incelemesi sonrasında düzenlenen bilirkişi raporunda, molotofkokteyli hazırlandığı ileri sürülen ve görüntüleri yayınlanan odalar ile banyonun, Otel’e ait oda ve banyoyla ilgisinin olmadığı, tefrişlerin farklı olduğu belirtilmiştir.”