CHP: Davutoğlu'nun Charlie Hebdo suçlamaları ikinci Kabataş yalanı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed’i tasvir eden karikatürleriyle ilgili konuşmalarıyla CHP'yi, peygamberin karikatürlerini savunuyormuş gibi gösterdiği iddiasında bulunan Koç, "Birkaç gündür CHP'yi diline dolamış, tek sermayesi olan inanç tacirliğini en pespaye, an aşağılık, en alçak ifadelerle, hayasızca kullanıyor. Tükenmişliğin ortasında şimdi ikinci Kabataş yalanına sığınıyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi, Peygamberimiz ile ilgili karikatürleri sanki savunuyormuş gibi suçlayan ifadeleri alçakça, aşağılık birer yalandır. İnançlar ve bu çerçevedeki kutsallar ise özel alanlardır, dedik. Tartışılmazdır dedik. Herkesin bu kutsallara saygılı olması gerekir dedik. İddia ile söylüyorum 76 milyon yurttaşın hangi mezhepten olursa olsun inançlarının güvencesi de CHP'dir" dedi.

‘Tükenmişliğin ortasında ikinci

Kabataş yalanına sığınıyorsun’

Konuşmasında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu eleştiren Koç, CHP'ye yönelik Hz. Muhammed ile ilgili karikatürleri savunuyormuş gibi suçlayan ifadelerin yalan olduğunu belirterek "İçeride dışarıda tokat yemekten usanan başbakan sıfatlı kişi, katıldığı il kongrelerinde, yaptığı konuşmalarda hedefine CHP'yi oturtmuş, saçma sapan iftiralarla yalanlarla konuşmalar yapmaya devam ediyor. Bu başbakan sıfatıyla ortalarda dolaşan, iç ve dış kamuoyunun taşıdığı sıfata denk düşen bir ağırlıkla karşılamadığı bu kişi, açıkça yalan konuşuyor. İçine sürüklendiği siyaset açmazında kendinden öncekilerin yaptığı gibi şeytanı rehber ediniyor adeta.

Sağa sola Cumhuriyet Halk Partisi'ne özellikle saldırmaya yelteniyor. Birkaç gündür CHP'yi diline dolamış, tek sermayesi olan inanç tacirliğini en pespaye, an aşağılık, en alçak ifadelerle, hayasızca kullanıyor. Bu beyefendinin kullandığı siyaset diline bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Yalan kadar insanı alçaltan hiçbir şey yoktur. Haram yiyenin duaları kabul edilmez. Ahmet Bey, sermayeyi çok çabuk tükettin sen. Çok aşağılardasın artık. Çukurdasın. Sen de rüşvet paraları gibi sıfırlanmış durumdasın.

Tükenmişliğin ortasında şimdi ikinci Kabataş yalanına sığınıyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi, Peygamberimiz ile ilgili karikatürleri sanki savunuyormuş gibi suçlayan ifadeleri alçakça, aşağılık birer yalandır. Siyaset iknaya dayanır. İnançlar ve bu çerçevedeki kutsallar ise özel alanlardır, dedik. Tartışılmazdır dedik. Herkesin bu kutsallara saygılı olması gerekir dedik. İddia ile söylüyorum 76 milyon yurttaşın hangi mezhepten olursa olsun inançlarının güvencesi de CHP'dir" ifadelerini kullandı.

CHP olarak herkesin inancına, kimliğine saygılı olduklarını savunan Koç, "Sen ne yapıyorsun Ahmet Bey? İçeride Allah'ın ayetiyle alay eden, makara diye dalga geçen, şaibeli bir bakanına ağzını bile açamıyorsun. Yaşanan hırsızlıklara, rüşvetlere müdahil olamıyorsun. Hz. Peygamberi tasvir eden karikatürlerin yayınlanması sonrası meydana gelen acı olaylarda yaşamını kaybeden insanları anmak için Paris'e koşup sırıtarak kameralarda izledik, korteje kaynak yapmaya çalışıyorsun. Boyun da küçük ya araya karışmaya çalışıyorsun. Bu adam da nereden çıktı der, gibi bakanlara her zamanki anlamsız sırıtmanla git dediler, geldik gibi bir ifade takılıyorsun. Filistin'deki katliamlarla suçladığın Netanyahu ile yürürken sıra arkadaşlığı yapıyorsun.

Başındaki muktediri Allah'a şirk koşan gafil diğer milletvekiline ses bile çıkartamıyorsun, haramın içinde boğuluyorsun. Sonra dönüp CHP'ye yalan yanlış iftira atarak siyaset çukurunda küstahça çırpınıyorsun. Bütün bu alçakça, aşağılık, zavallı saldırılar senin tükendiğinin işaretidir Ahmet Bey. Komik olmak bir sanattır, o da ayrı bir olay. Sen bunu da beceremeyen bir nüshasın. CHP olarak herkesin inancına, kimliğine saygılı olduğumuzu; insanların inançları ve kutsallarının hiç kimse tarafından tahkir konusu yapılamayacağını Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu defalarca ifade etti.

Hz. Muhammed'in ve ehlibeytinin tüm Müslümanlar tarafından kutsandığını, bu değerlerin karikatürleşmesinin asla kabul edilemez olduğunu ifade ettik. Sen işine gelenleri mi duyuyorsun Ahmet Bey? Böyle bir hastalık da mı var sende? Basın özgürlüğü, temel hak ve özgürlükler, yargı, demokrasinin temel kuralları yönettiğini zannettiğin ülkende yok edilirken yediğin naneye bak Ahmet Bey. Ucuz, inanç bezirganlığı.

Dini kullanarak hırsızı, rüşvetçiyi koruyan kollayan münafık anlayışınız kara siyasete ak olduğunu iddia eden partiniz tarafından sokuldu. Bunu hiçbir zaman unutma Ahmet Bey. Sergilediğiniz panikten sizler gibi tüm münafıkların en büyük korkusunun da zaten bu olduğu açıkça anlaşılıyor. İstediğin yerde konuş, saçmala. Sana cevap olarak bu kadarı yeter de artar bile Ahmet Bey. Gafillerin en büyüğü, münafıkların en büyüğü böyle bir siyaset anlayışını kabul etmek mümkün değildir. O hala kendisini başbakan zannetsin. Yarın onu da yöneten esas sahibinin dizinin dibinde fotoğraf verecek, onu da unutmasın" diye konuştu.